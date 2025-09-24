Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський зустрівся з головою 80-ої сесії Генасамблеї ООН

24 вересня 2025, 08:55
Зеленський зустрівся з головою 80-ої сесії Генасамблеї ООН
фото: Офіс президента
Бербок запевнила, що повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів розмову з Анналеною Бербок - колишньою міністеркою закордонних справ Німеччини, а нині президенткою 80-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН.
 
Про це пише Офіс глави держави.
 
Йшлося про пріоритети України під час сесії Генасамблеї. Зеленський наголосив, що ООН має залишати на порядку денному ситуацію на окупованих росією територіях, поки не відбудеться їхнє звільнення.
 
Президент також розповів, що Україна подасть оновлений проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях та резолюцію про засудження викрадення і депортації дітей.
 
Бербок запевнила, що повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

 

ООНросія окупантивійна в Україні

