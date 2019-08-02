Земан розкритикував главу МЗС Чехії за "недостатньо критичну оцінку проблеми бандерівців в Україні"
"Я йому дорікнув, що він недостатньо відзначив проблему бандерівців, думаю, що цей феномен він недооцінив", - заявив чеський президент в інтерв'ю телеканалу TV Barrandov.
Також під час зустрічі з вищими посадовими особами держави наприкінці січня Земан заявив, що в Україні його "дуже турбує питання прославлення бандерівців". Про це за підсумками зустрічі заявив глава чеського Сенату Ярослав Кубер.
Роботу Петршічека розкритикували також представники Комуністичної партії Чехії і Моравії. Голова політсили Войтєх Філіп після зустрічі із Земаном заявив, що "пан президент висловив стурбованість роботою пана Петршічека, в цьому ми з ним згодні".
Зокрема, комуністи незадоволені "недостатньо критичним" ставленням Петршічека до українського закону, який надає статус учасника бойових дій "особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті".
У МЗС Чехії у відповідь на критику заявляють, що зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратися сама.
"Це не справа дипломатії, оцінювати або досліджувати історію, це справа істориків", - заявляють у МЗС, пише "112 Україна".
Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".
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