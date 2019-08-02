Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Земан розкритикував главу МЗС Чехії за "недостатньо критичну оцінку проблеми бандерівців в Україні"

Президента підтримала Комуністична партія Чехії та Моравії
Президент Чехії Мілош Земан дорікнув голові МЗС країни Томашу Петршічеку в тому, що він під час поїздки в Україну "недостатньо критично оцінив проблему "бандерівців".
Земан розкритикував главу МЗС Чехії за "недостатньо критичну оцінку проблеми бандерівців в Україні"

"Я йому дорікнув, що він недостатньо відзначив проблему бандерівців, думаю, що цей феномен він недооцінив", - заявив чеський президент в інтерв'ю телеканалу TV Barrandov.

Також під час зустрічі з вищими посадовими особами держави наприкінці січня Земан заявив, що в Україні його "дуже турбує питання прославлення бандерівців". Про це за підсумками зустрічі заявив глава чеського Сенату Ярослав Кубер.

Роботу Петршічека розкритикували також представники Комуністичної партії Чехії і Моравії. Голова політсили Войтєх Філіп після зустрічі із Земаном заявив, що "пан президент висловив стурбованість роботою пана Петршічека, в цьому ми з ним згодні".

Зокрема, комуністи незадоволені "недостатньо критичним" ставленням Петршічека до українського закону, який надає статус учасника бойових дій "особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті".

У МЗС Чехії у відповідь на критику заявляють, що зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратися сама.

"Це не справа дипломатії, оцінювати або досліджувати історію, це справа істориків", - заявляють у МЗС, пише "112 Україна".

Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2019 21:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.