Земан розкритикував главу МЗС Чехії за "недостатньо критичну оцінку проблеми бандерівців в Україні"

Президент Чехії Мілош Земан дорікнув голові МЗС країни Томашу Петршічеку в тому, що він під час поїздки в Україну "недостатньо критично оцінив проблему "бандерівців".

"Я йому дорікнув, що він недостатньо відзначив проблему бандерівців, думаю, що цей феномен він недооцінив", - заявив чеський президент в інтерв'ю телеканалу TV Barrandov.

Також під час зустрічі з вищими посадовими особами держави наприкінці січня Земан заявив, що в Україні його "дуже турбує питання прославлення бандерівців". Про це за підсумками зустрічі заявив глава чеського Сенату Ярослав Кубер.

Роботу Петршічека розкритикували також представники Комуністичної партії Чехії і Моравії. Голова політсили Войтєх Філіп після зустрічі із Земаном заявив, що "пан президент висловив стурбованість роботою пана Петршічека, в цьому ми з ним згодні".

Зокрема, комуністи незадоволені "недостатньо критичним" ставленням Петршічека до українського закону, який надає статус учасника бойових дій "особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті".

У МЗС Чехії у відповідь на критику заявляють, що зі складними сторінками історії кожна країна повинна впоратися сама.

"Це не справа дипломатії, оцінювати або досліджувати історію, це справа істориків", - заявляють у МЗС, пише "112 Україна".