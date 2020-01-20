Жінки недоотримали 10,8 трильйона доларів за роботу по дому - звіт Oxfam

Зазначається, що у країнах з низьким доходом жінки витрачають понад 14 годин на роботу по дому. Крім того, дівчата, які виконують хатню роботу, мають нижчі оцінки в школі через нестачу часу на навчання

Жінки недоотримали за неоплачувану роботу по дому 10,8 трильйона доларів, що втричі перевищує внесок у світову економіку передових технологій.

Про це йдеться в дослідженні міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam, повідомляє "Громадське".

2153 найбагатших людей світу володіють більшою кількістю грошей, ніж 4,6 мільярда людей, що становлять 60% усього населення.

У звіті зазначили, що глобальний розрив нерівності посилюють «сексистські економіки», які надають перевагу багатству переважно чоловіків. Натомість неоплачена чи недоплачена робота жінок і дівчат утричі перевищує внесок у світову економіку, ніж передові технології.

Експерти оцінили неоплачену роботу жінок із догляду щодня у щонайменше 10,8 трильйона доларів.

Зазначається, що у країнах з низьким доходом жінки витрачають понад 14 годин на роботу по дому. Крім того, дівчата, які виконують хатню роботу, мають нижчі оцінки в школі через нестачу часу на навчання.

Також зміна клімату негативно вплине на навантаження жінок. За підрахунками, до 2025 року до 2,4 мільярда людей житимуть у районах без достатньої кількості води: жінки та дівчата у бідних країнах змушені будуть ходити далі, щоб її знайти.

Під час презентації звіту перед економічним форумом у Давосі гендиректор Oxfam в Індії Амітаб Бехар розповів, що вже зараз жінки в Індії можуть витрачати від 16 до 17 годин на роботу, зокрема 3 кілометри йти, щоб набрати воду та повернутися, приготувати їсти, підготувати дітей до школи, а також сходити на роботу, яка низько оплачується.

Нагадаємо, що мільярдери багатші за 60% світового населення.