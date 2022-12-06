Журналісти підрахували, скільки рф заплатила за ракетний терор 5 грудня

Під час масового ракетного удару по Україні 5 грудня російські загарбники випустили ракет різних типів на загальну суму 400–500 мільйонів доларів.

Про це пише видання Forbes.

У Повітряних силах ЗСУ ще вчора прозвітували, що окупанти використали 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети "Калібр", три крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-59 та одну авіаційну крилату ракету Х-31П.

"Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, "Калібр" – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Загальна вартість усіх випущених ракет – $400-500 млн", - пише видання.

Нагадаємо, учора пройшла восьма хвиля ракетного терору росіян проти нашої країни. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що захисники знищили понад 60 ракет з понад 70. росія вчергове атакувала нашу енергетичну інфраструктуру з повітря та моря, використавши майже всі наявні типи ракет.

Раніше також повідомлялось, що у рф запасів ракет вистачить лише на кілька масштабних атак.