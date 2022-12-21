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CУСПІЛЬСТВО

Знакові місця по всьому світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною, мета — зібрати $10 мільйонів

21 грудня 2022, 15:53
Знакові місця по всьому світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною, мета — зібрати $10 мільйонів
Фото: з вільного доступу
Cтадіон Wembley у Лондоні, Колізей в Римі, Сіднейський оперний театр і CN Tower у Торонто вимкнуть світло 21 грудня о 20:00 за місцевим часом у рамках кампанії #LightUpUkraine.
Про це телеканалу CNN повідомили організатори.
 
Відома лондонська арка стадіону "Вемблі", Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр і Сі-Ен-Тауер у Торонто вимкнуть світло сьогодні ввечері о 20:00 (за місцевим часом) у рамках кампанії #LightUpUkraine, повідомляють організатори. 
 
Багато українців стикаються з зимою відключення світла , оскільки країна відбиває атаки на свою цивільну інфраструктуру шляхом вторгнення російських військ. 
 
Знакові локації приєднуються до безлічі інших сайтів по всій Європі, які обіцяють свою підтримку. 
 
Кампанія має на меті зібрати $10 мільйонів через платформу UNITED24. Ці кошти витратять на тисячу генераторів для українських лікарень. За словами організаторів, українським медикам доводиться рятувати життя та проводити складні операції за допомогою ліхтарика, і це створює додаткову загрозу для життя людей.
підтримкаблекаут

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