Зростання вартості проєкту ППО Німеччини передбачає збільшення бюджету у п'ять разів – Der Spiegel

Вартість зросла через необхідність налагодити досконалу систему командування-контролю.

Проєкт розробки нової системи протиповітряної оборони Німеччини щодо захисту від дронів і ракет так званого "ближнього радіусу дії", обійдеться в п'ять разів дорожче, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Згідно з документом Мінфіну ФРН бюджетному комітету Бундестагу, Міноборони розпочало роботу над проектом ще у 2020 році й відтоді затрати на його реалізацію передбачалися у розмірі 240,6 млн євро. Однак наразі необхідна сума сягнула 1,3 млрд євро.

Вартість зросла через необхідність налагодити досконалу систему командування-контролю. Також вказується, що досвід використання систем Україною, свідчить про необхідність їх більш ретельного захисту.

Установки ближнього радіусу ураження для захисту від атак із повітря стали "слабкою ланкою" Бундесверу через те, що системи, які використовували раніше, вважаються або застарілими, або списаними.

Бюджетний комітет Бундестагу обговорить питання подорожчання систем у середу, 13 грудня. Планується схвалити усі закупівлі озброєнь на загальну суму понад 25 млн євро та розглянути ще кілька оборонних проєктів.

Раніше повідомлялось, що Німеччина збільшить допомогу Україні до €8 млрд наступного року.