ЗСУ атакували два нафтопереробні заводи в рф і логістичні об’єкти ворога

Окрім того, Сили оборони атакували склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів росіян безпосередньо у рф і на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч проти 28 серпня Сили оборони України атакували два нафтопереробних заводи у рф. Також під атакою українських дронів опинилися склади боєприпасів та низка логістичних об’єктів ворога.

Це підтвердив командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

У Самарській області 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів спільно із ССО уразили Куйбишевський НПЗ. Його потужності — близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.

У Краснодарському краї 14 ОП БпАК спільно з ГУР МО атакували Афіпський НПЗ. Він переробляє близько 6,25 мільйона тонн нафти на рік.

За словами "Мадяра", за два тижні нафтопереробні потужності росії скоротились на 21%.

Атаку на російські НПЗ підтвердили й у Генштабі ЗСУ. Там додали, що основними продуктами переробки Афіпського НПЗ є бензини й дизельне пальне, які використовують російські війська. На території обʼєкта сталася масштабна пожежа.

Також палало і на Куйбишевському НПЗ, який випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів.

Нагадаємо, українські атаки на десять російських нафтопереробних заводів порушили роботу щонайменше 17% потужностей НПЗ рф, або 1,1 мільйона барелів на день.