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ПОЛІТИКА

ЗСУ просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області – Сирський

16 серпня 2024, 21:04
ЗСУ просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області – Сирський
t.me/osirskiy
Головком запевняє, що логістика працює справно.

Президент Володимир Зеленський заслухава доповідь головкма ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на оборонних рубежах та спецоперації в Курській області рф.

За його словами, ЗСУ просунулися ще на 1-3 км в Курській області та активно поповнюють обмінний фонд.

"Уздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. Загалом ситуація контрольована. Всі заходи виконуються відповідно до плану", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що перебоїв в логістиці немає , війська забезпечені всім необхідним. 

Також обговорювалась ситуація на покровському та торецькому напрямках, де фіксується найбільше бойових зіткнень.

Нагадаємо,наступ ЗСУ в Курській області поширився і на сусідній регіон рф — Бєлгородську область. Українським військовим вдалося пройти вглиб російської території на 10 кілометрів. Однак у Бєлгородській області, на відміну від Курської, бої були запеклими.

Українські військові за останні кілька тижнів здобули більше територій, ніж росіяни. Перший і найважливіший момент, на який слід звернути увагу це те, що вперше Україна здійснила те, заради чого понад два роки західних порад і підтримки були покликані допомогти їй, а саме справжню наступальну операцію загальновійськових сил.

війнаОлександр СірськийКурськВолодимир Зеленський

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