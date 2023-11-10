ЗСУ в Криму уразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту рф
Йдеться про катери проєкту 11770 класу "Серна".
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України написало на Facebook-сторінці.
"Малі десантні катери класу росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту", - йдеться в дописі.
Також росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та в Чорному морі.
Малий десантний корабель класу "серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу і 92 особи озброєного десанту.
"Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах", - додали в Головному управлінні розвідки.
Також місяць тому в ГУР повідомили про висадку десанту в Криму.