ЗСУ в Криму уразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту рф

Вночі в результаті операції на території тимчасово окупованого Криму ЗСУ уразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту росії, на яких перебував екіпаж і завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Йдеться про катери проєкту 11770 класу "Серна".

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України написало на Facebook-сторінці.

"Малі десантні катери класу росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту", - йдеться в дописі.

Також росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та в Чорному морі.

Малий десантний корабель класу "серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу і 92 особи озброєного десанту.

"Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах", - додали в Головному управлінні розвідки.

Також місяць тому в ГУР повідомили про висадку десанту в Криму.