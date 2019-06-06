З’явилися нові докази причетності російських військових до катастрофи МН17 на Донбасі

З цих документів зрозуміло, що у день, коли з установки ЗРК "Бук" збили літак рейсу МН17, поблизу кордону в Ростовській області перебували понад 170 військовослужбовців підрозділів Протиповітряної оборони РФ

Російські журналісти знайшли нові докази причетності військових до збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 над Донбасом влітку 2014 року, унаслідок якого загинули 298 пасажирів.

Російське видання "Новая газета" оприлюднила військові документи без грифа "секретно", які підтверджують причетність російських військових до катастрофи, повідомляє "Громадське".

Це, зокрема, документи, які стосуються безпеки на дорогах загального користування при пересуванні російських військ у червні 2014 року, а також виписки з наказів про взяття військовослужбовців на забезпечення і видачу сухпайка.

З цих документів зрозуміло, що у день, коли з установки ЗРК "Бук" збили літак рейсу МН17, поблизу кордону в Ростовській області перебували понад 170 військовослужбовців підрозділів Протиповітряної оборони РФ. А 15 липня, за два дні до катастрофи, вони отримали сухі пайки на 5 діб.

Видання також ознайомилося з телефонограмою чергового по 11 регіональній Військовій автомобільній інспекції капітана Е. Бєляєва від 22 червня 2014 року. Він наказав 23 червня «організувати супровід військової техніки» по дорогах загального користування. Наказ був адресований керівництву 56 курської та 47 воронезької Військово-автомобільної інспекції, розташованих по маршруту Бука, з якого збили боїнг.

В іншому документі, який підписав підполковник 69-ї бригади Аладьїн, є список декількох вантажівок, які мали прибути до Курська з Бєлгорода, щоб вирушити далі. Серед них є КамАЗ з номером 4267 АН, який пізніше помітили під час перевезення Бука в Міллерово Ростовської області.

З 23 по 25 червня колона військової техніки вирушила з Курська на військову базу Міллерово поблизу українського кордону. Це підтверджують кадри аматорської зйомки й документи самих військових. Подальші події можна реконструювати за документами про харчування особового складу.

З наказу за підписом т.в.о. командира частини 32406 підполковника Демидова і т.в.о. начальника штабу майора Горбатих відомо, що курські військові прибули в Міллерово 15 липня 2014 року. У документі є поіменний список понад 170 осіб; першим серед них значиться командир частини полковник Мучкаев.

"З документів випливає, що протиракетники прибули в Міллерово майже на три тижні пізніше, ніж їх техніка; вони були зараховані на котлове забезпечення, тут же з нього зняті, але при цьому отримали сухпайки на 5 діб. Судячи з цих деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з "бойовим чергуванням" у 30 км від кордону і разом з сухпайком ніби вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна з машин курської бригади ППО виявилася поміченою по інший бік кордону?" - пише "Новая газета".

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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