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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
11 10 2021 15:23

Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси: в Італії триває транспортний страйк

Великі демонстрації, а також перебої у русі громадського транспорту спостерігаються також у Мілані та Генуї
В Італії в понеділок проходить національний 24-годинний страйк працівників державного і приватного транспорту.
Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси: в Італії триває транспортний страйк Фото: dpa

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Фото: Європейська правда

У Неаполі активісти розпочали свій протест із маршу, також заблокуваний проїзд на одну з ключових автострад.

Серед іншого, вони вимагають скорочення робочого часу за збереження зарплати, запровадження універсального доходу, переоцінки системи нарахування пенсій, відродження соціальної держави, інвестицій у школи та транспорт. У місті закриті фунікулери та одна лінія метро.

Демонстрації на вулицях центру Рима тривають з самого ранку і очікуються протягом дня.   Історичний центр, місце зіткнень і заворушень під час протестів антивакцинаторів у суботу, у понеділок заповнений поліцією. Через страйк у столиці Італії повністю закрита одна з ліній метро, ще дві працюють з обмеженнями. Закрита також залізниця Терміні-Сентоцелле.

Великі демонстрації, а також перебої у русі громадського транспорту спостерігаються також у Мілані та Генуї.

Авіакомпанія Alitalia у зв’язку зі страйком була змушена скасувати 127 внутрішніх та міжнародних авіарейсів. Були скасовані також декілька рейсів напередодні, скасування очікуються і у вівторок.

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