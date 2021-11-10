Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси: в Італії триває транспортний страйк
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Фото: Європейська правда
У Неаполі активісти розпочали свій протест із маршу, також заблокуваний проїзд на одну з ключових автострад.
Серед іншого, вони вимагають скорочення робочого часу за збереження зарплати, запровадження універсального доходу, переоцінки системи нарахування пенсій, відродження соціальної держави, інвестицій у школи та транспорт. У місті закриті фунікулери та одна лінія метро.
Демонстрації на вулицях центру Рима тривають з самого ранку і очікуються протягом дня. Історичний центр, місце зіткнень і заворушень під час протестів антивакцинаторів у суботу, у понеділок заповнений поліцією. Через страйк у столиці Італії повністю закрита одна з ліній метро, ще дві працюють з обмеженнями. Закрита також залізниця Терміні-Сентоцелле.
Великі демонстрації, а також перебої у русі громадського транспорту спостерігаються також у Мілані та Генуї.
Авіакомпанія Alitalia у зв’язку зі страйком була змушена скасувати 127 внутрішніх та міжнародних авіарейсів. Були скасовані також декілька рейсів напередодні, скасування очікуються і у вівторок.
Читайте також: У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів
- Євробачення-2022 пройде в Турині - ЗМІ
- Працівники Голлівуду можуть розпочати страйк через погані умови роботи
- Доломітові Альпи готують до сезону: на гірськолижних курортах Італії склали нові правила для туристів
- У Києві на вихідних через масові заходи змінять рух автобусів та тролейбусів
- У Нідерландах десятки тисяч людей вимагали скасувати заборону на фестивалі
Додати коментар