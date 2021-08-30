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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
30 08 2021 15:41

Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору

Якщо бігун знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж він відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим, попереджаючи про це
Компанія Google Japan розробляє технологію, яка дозволить людям з порушеннями зору самостійно здійснювати пробіжки на свіжому повітрі.
Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору Фото: projectguidelinejp
Про це повідомляє NHK.
 
Бігун прикріплює до живота смартфон з встановленою спеціальною програмою-додатком. Камера смартфона використовує штучний інтелект розпізнавання зображень для того, щоб аналізувати положення свого власника щодо лінії, проведеної по землі.
 

Фото: projectguidelinejp
 
Якщо бігун знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж він відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим, попереджаючи про це.
 
Компанія сподівається запустити цю систему в практичне використання.
 
Google висловлює намір удосконалити систему з тим, щоб вона справлялася зі своїм завданням навіть тоді, коли лінію покривають опале листя або бруд.
 
Фото: projectguidelinejp
 
Як повідомлялося, вчені з Х'юстонської методистської лікарні (США) змогли зменшити прогресування ракової пухлини у людини завдяки використанню прототипу магнітного шолома.
 
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