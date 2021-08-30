Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору

Компанія Google Japan розробляє технологію, яка дозволить людям з порушеннями зору самостійно здійснювати пробіжки на свіжому повітрі.

Якщо бігун знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж він відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим, попереджаючи про це

Бігун прикріплює до живота смартфон з встановленою спеціальною програмою-додатком. Камера смартфона використовує штучний інтелект розпізнавання зображень для того, щоб аналізувати положення свого власника щодо лінії, проведеної по землі.



Фото: projectguidelinejp

Якщо бігун знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж він відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим, попереджаючи про це.

Компанія сподівається запустити цю систему в практичне використання.

Google висловлює намір удосконалити систему з тим, щоб вона справлялася зі своїм завданням навіть тоді, коли лінію покривають опале листя або бруд.

Фото: projectguidelinejp

Як повідомлялося, вчені з Х'юстонської методистської лікарні (США) змогли зменшити прогресування ракової пухлини у людини завдяки використанню прототипу магнітного шолома.