ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКомпанія Google Japan розробляє технологію, яка дозволить людям з порушеннями зору самостійно здійснювати пробіжки на свіжому повітрі.
Фото: projectguidelinejpПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 08 2021 15:41
Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору
Якщо бігун знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж він відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим, попереджаючи про це
Фото: projectguidelinejp
Про це повідомляє NHK.
Бігун прикріплює до живота смартфон з встановленою спеціальною програмою-додатком. Камера смартфона використовує штучний інтелект розпізнавання зображень для того, щоб аналізувати положення свого власника щодо лінії, проведеної по землі.
Фото: projectguidelinejp
Якщо бігун знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж він відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим, попереджаючи про це.
Компанія сподівається запустити цю систему в практичне використання.
Google висловлює намір удосконалити систему з тим, щоб вона справлялася зі своїм завданням навіть тоді, коли лінію покривають опале листя або бруд.
Фото: projectguidelinejp
Як повідомлялося, вчені з Х'юстонської методистської лікарні (США) змогли зменшити прогресування ракової пухлини у людини завдяки використанню прототипу магнітного шолома.
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