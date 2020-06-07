Hubble показав, що лишилося від наднової після вибуху
Про це повідомляється на сайті "Укрінформу", з псиланням на NASA.
"SNR 0454-67.2 розташована у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара, що наближена до Чумацького Шляху", - заявили у NASA і припустили, що, ймовірно, залишок наднової з’явився в результаті вибуху наднової типу Ia.
Фото: Nasa
Зазначається, що SNR 0454-67.2 утворилася від загибелі білої карликової зірки, яка росте шляхом зібрання матеріалу від зіркового компаньйона до досягнення критичної маси, а потім вибухає.
Як відомо, залишок наднової є газопиловою структурою, що утворилася як результат вибуху. Під час цього вибуху оболонка наднової розлітається, утворюючи ударну хвилю, яка розширюється зі швидкістю близько 3000 км/сек та формує залишок наднової.
Читайте також: NASA вже втретє відкладає запуск місії на Марс
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Українці два тижні зможуть спостерігати парад планет
- NASA вже втретє відкладає запуск місії на Марс
- У Держкосмосі розповіли про майбутнє першого українського супутника, який лежить недобудованим в РФ
- Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба
- Телескоп Hubble сфотографував "космічного метелика"
- Астрономи виявили світло зорі-магнітара, якій лише 240 років
Додати коментар