Hubble показав, що лишилося від наднової після вибуху

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував залишок наднової SNR 0454-67.2 у карликовій галактиці поблизу Чумацького Шляху.

SNR 0454-67.2 утворилася від загибелі білої карликової зірки, яка росте шляхом зібрання матеріалу від зіркового компаньйона до досягнення критичної маси, а потім вибухає

Про це повідомляється на сайті "Укрінформу", з псиланням на NASA.

"SNR 0454-67.2 розташована у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара, що наближена до Чумацького Шляху", - заявили у NASA і припустили, що, ймовірно, залишок наднової з’явився в результаті вибуху наднової типу Ia.

Фото: Nasa

Зазначається, що SNR 0454-67.2 утворилася від загибелі білої карликової зірки, яка росте шляхом зібрання матеріалу від зіркового компаньйона до досягнення критичної маси, а потім вибухає. Як відомо, залишок наднової є газопиловою структурою, що утворилася як результат вибуху. Під час цього вибуху оболонка наднової розлітається, утворюючи ударну хвилю, яка розширюється зі швидкістю близько 3000 км/сек та формує залишок наднової.

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