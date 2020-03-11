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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
03 11 2020 12:18

Hubble показав "зоряний водоспад"

UGCA 193 містить багато молодих зірок, сяйво яких створює враження легкого туману як навколо водоспадів
Телескоп Hubble зробив знімок галактики UGCA 193 у сузір'ї Секстант.
Hubble показав "зоряний водоспад" Фото: HI-News.ru

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на обсерваторію.

Більш схожа на водоспад, UGCA 193 містить багато молодих зірок, сяйво яких створює враження легкого туману як навколо водоспадів.

Зазначається, що блакитний колір UGCA 193 вказує на те, що зірки, які ми бачимо є гарячими, температура деяких у шість разів перевищує температуру нашого Сонця.

Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully

"Ми знаємо, що холодніші зірки здаються нашим очам більш червоними, а гарячіші - блакитними. Оскільки маса й температура поверхні зірки, а отже, і її колір, пов’язані між собою, важчі зірки здатні "горіти" при більш високих температурах, що призводить до блакитного світіння", - пояснили в обсерваторії.

Нагадаємо, що Hubble показав хвилю від вибуху наднової у сузір’ї Лебедя

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ТЕГИ: NASA, космос, Hubble

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