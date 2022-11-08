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11 08 2022 12:39

Квитки на потяг тепер можна купити у додатку від Укрзалізниці

Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів
АТ "Укрзалізниця" запустило мобільний застосунок, у якому можна придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні.
Квитки на потяг тепер можна купити у додатку від Укрзалізниці Фото: Укрінформ
Про це повідомляє пресслужба компанії.
 
 


 
 

Презентація додатка для купівлі квитків УЗ / Фото: Павло Багмут, Укрінформ
 
"Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що тестування нового застосунку було проведене в липні, і нині він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Тепер пасажири за допомогою телефону зможуть придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні; повернути квитки; отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда.
 
"Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо в мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат", - повідомили у компанії.
 
Крім того, Укрзалізниця планує розробити новий сайт, єдиний портал бортових послуг, а також розвивати онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу та ін.
 
Як повідомлялося, Укрзалізниця запустила оплату квитків у чатботі Apple Messages через Apple Pay.
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