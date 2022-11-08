Квитки на потяг тепер можна купити у додатку від Укрзалізниці

АТ "Укрзалізниця" запустило мобільний застосунок, у якому можна придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні.

Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів

Про це повідомляє пресслужба компанії.









Презентація додатка для купівлі квитків УЗ / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

"Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тестування нового застосунку було проведене в липні, і нині він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Тепер пасажири за допомогою телефону зможуть придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні; повернути квитки; отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда.

"Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо в мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат", - повідомили у компанії.

Крім того, Укрзалізниця планує розробити новий сайт, єдиний портал бортових послуг, а також розвивати онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошуку загублених речей, бронювання лаунжу та ін.

Як повідомлялося, Укрзалізниця запустила оплату квитків у чатботі Apple Messages через Apple Pay.