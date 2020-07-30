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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
30 07 2020 16:55

Lamborghini представила новий суперкар із найпотужнішим двигуном

Попри відсутність ціни на цю модель зацікавлені клієнти мають розраховувати на виплату кількох мільйонів за ексклюзив від італійського автовиробника
Італійський автовиробник Lamborghini представив новий спорткар Lamborghini Essenza SCV12 із двигуном у 830 кінських сил.
Lamborghini представила новий суперкар із найпотужнішим двигуном Фото: Lamborghini

Про це заявив технічний директор компанії Мауріціо Реджіані, повідомляє портал Car Buzz, зазначає "Укрінформ".

"Essenza SCV12 є найкращим результатом атмосферного двигуна типу V12, який є символом нашої марки з 1963 року", - сказав Реджіані.

Потужність самого двигуна типу V12 становить 830 кінських сил, він вважається найпотужнішим з тих, які компанія коли-небудь випускала. Усього буде виготовлено 40 екземплярів спорткару від Lamborghini.

Як повідомляє портал, максимальна швидкість спорткару не перевищує 250 кілометрів за годину.

Зазначається, що попри відсутність ціни на цю модель зацікавлені клієнти мають розраховувати на виплату кількох мільйонів за ексклюзив від італійського автовиробника.

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