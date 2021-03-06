ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКитайська компанія Meizu представила новий "розумний" годинник Meizu Watch.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Фото: GSM ArenaПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 06 2021 11:08
Meizu представила смарт-годинник, який повністю заряджається за 45 хвилин
Зазначається, що смарт-годинник може заряджатися до 35% за всього 15 хвилин, що буде достатнім для роботи впродовж одного дня. При цьому повна зарядка до 100% триватиме 45 хвилин
Фото: GSM Arena
Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 4,5-сантиметровий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю в 368 х 448 пікселів. У середині також встановлена батарея з потужністю в 420 мегаампер за годину.
Фото: GSM Arena
Загальна вага Meizu Watch дорівнює 69 грам. Операційна пам'ять дорівнює 1Гб, а внутрішня - 8Гб.
Зазначається, що смарт-годинник може заряджатися до 35% за всього 15 хвилин, що буде достатнім для роботи впродовж одного дня. При цьому повна зарядка до 100% триватиме 45 хвилин.
Фото: GSM Arena
Завдяки Meizu Watch користувачі зможуть відповідати на дзвінки, надсилати повідомлення та навіть слухати музику без допомоги смартфону.
Фото: GSM Arena
Серед іншого "розумний" годинник, зокрема, підтримує Wi-Fi, Bluetooth 4.2 та NFC, а також вимірює серцевий ритм та контролює рівень кисню в крові.
Пристрій, який доступний у кольорах чорного відтінку та м’яти, коштує 235 доларів США.
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