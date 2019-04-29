CУСПІЛЬСТВО ФОТОМер Львова, колишній кандидат в президенти України Андрій Садовий взяв участь у традиційному святкуванні поливаний понеділок, який проходить в центрі міста на площі Ринок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
29 04 2019 14:27
"Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
На площі Ринок влаштували традиційні водяні баталії
Водяні баталії почалися 29 квітня о 12:00 і триватимуть до 16:00, йдеться на сайті мерії Львова.
"Львівводоканал" спеціально для поливаний понеділок встановив спеціальні резервуари з водою для всіх бажаючих приєднатися до обливань.
"Обливаний понеділок" святкують на наступний день після Пасхи. У Львові вже багато років проводять в цей день масові забави з обливанням водою.
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