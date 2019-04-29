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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
29 04 2019 14:27

"Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ

На площі Ринок влаштували традиційні водяні баталії
Мер Львова, колишній кандидат в президенти України Андрій Садовий взяв участь у традиційному святкуванні поливаний понеділок, який проходить в центрі міста на площі Ринок.
"Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Водяні баталії почалися 29 квітня о 12:00 і триватимуть до 16:00, йдеться на сайті мерії Львова.

"Львівводоканал" спеціально для поливаний понеділок встановив спеціальні резервуари з водою для всіх бажаючих приєднатися до обливань.

"Обливаний понеділок" святкують на наступний день після Пасхи. У Львові вже багато років проводять в цей день масові забави з обливанням водою.

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