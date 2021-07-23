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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
23 07 2021 10:30

Погода на Венері: вчені з’ясували, як дмуть вітри

Вітри на планеті вночі дмуть у протилежному напрямку на відміну від денних вітріві
Учені з Токійського університету (Японія) розповіли, що напрямок вітру на Венері відрізняється вночі від денних вітрів.
Погода на Венері: вчені з’ясували, як дмуть вітри Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це йдеться у пресрелізі вишу.

За словами професора Такеші Імамура, вченим вдалося спостерігати за тим, як дмуть з півночі на південь нічні вітри на Венері.

Він додав, що вітри на планеті, другої за відстанню від Сонця у нашій зоряній системі, вночі дмуть у протилежному напрямку на відміну від денних вітрів.

Фото: Укрінформ

"Така різка зміна не може відбуватися без значних наслідків. Ці спостереження можуть допомогти нам побудувати більш точні моделі венеріанської погодної системи, які, ми сподіваємося, розв'яжуть деякі давні питання, що залишилися без відповіді, про погоду Венери і, можливо, про погоду на Землі теж", - наголосив Імамура.

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що Європейське космічне агентство готує місію до Венери

 
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