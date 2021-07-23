Погода на Венері: вчені з’ясували, як дмуть вітри
Як передає "Укрінформ", про це йдеться у пресрелізі вишу.
За словами професора Такеші Імамура, вченим вдалося спостерігати за тим, як дмуть з півночі на південь нічні вітри на Венері.
Він додав, що вітри на планеті, другої за відстанню від Сонця у нашій зоряній системі, вночі дмуть у протилежному напрямку на відміну від денних вітрів.
Фото: Укрінформ
"Така різка зміна не може відбуватися без значних наслідків. Ці спостереження можуть допомогти нам побудувати більш точні моделі венеріанської погодної системи, які, ми сподіваємося, розв'яжуть деякі давні питання, що залишилися без відповіді, про погоду Венери і, можливо, про погоду на Землі теж", - наголосив Імамура.
Фото: Укрінформ
Нагадаємо, що Європейське космічне агентство готує місію до Венери
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос
- Походження COVID-19: Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ на другому етапі розслідування
- Астроном-любитель заявив про відкриття нового супутника Юпітера
- Шість українських телеканалів показували фільми та серіали російською попри мовний закон - омбудсмен
- Марсохід NASA почав пошуки життя на Червоній планеті
- Капсула з Безосом та космічними туристами успішно приземлилася
Додати коментар