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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
13 05 2019 20:30

У Туреччині випадково знайшли підземне місто

У турецькій Кападокії, яка славиться своїми незвичними ландшафтами, скельними та підземними містами, знайшли ще одне підземне місто
Вхід знайшли за два кілометри на північ від вже відомого підземного міста у провінції Невшехір.
У Туреччині випадково знайшли підземне місто Фото: ntv.com.tr

«Місцевий житель знайшов випадково вхід до підземного міста під час робіт на своєму полі», — повідомила місцева влада, йдеться в "Укрінформ", з посиланням на телеканал NTV.

Наразі знахідку вивчають експерти місцевого музею, щоб згодом перетворити її на музей. 

Минулого року Туреччина встановила новий рекорд з відвідуваності туристами: країну відвідало майже 39,5 млн іноземних гостей, а доходи від туризму зросли на 12,3% – до 29,513 млрд доларів США.

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