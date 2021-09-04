У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків

Французький уряд оголосить сільськогосподарську катастрофу через незвичайні весняні заморозки, які пошкодили врожай і виноградні лози по всій країні.

Французькі винороби на південному сході країни запалюють тисячі невеликих вогнищ, щоб димом захистити рослини від морозу

Про це заявив міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Ми повністю мобілізовані, щоб супутні заходи могли бути прийняті якомога швидше. Зокрема, ми введемо режим сільськогосподарської катастрофи", - сказав Денорманді, додавши, що можуть бути передбачені податкові пільги, а також допомога з боку банків і страхових компаній.

Він сказав, що ситуація була "абсолютно винятковою": постраждали виноградники, але також постраждали й інші культури, такі як буряк і рапс.

Фото: The Local

Французькі винороби на південному сході країни запалюють тисячі невеликих вогнищ, щоб димом захистити рослини від морозу. Практика запалювання багать або свічок біля виноградників або фруктових дерев, щоб запобігти утворенню інею, - це давня техніка, яка використовується ранньою весною, коли перші зелені пагони уразливі для холоду. Цього тижня температура впала до мінусової позначки, особливо в родючій долині Рони на південному сході Франції. Національна асоціація виноробів CNIV попередила, що ситуація є "однією з найсерйозніших за останні десятиліття" і призведе до скорочення виробництва в цьому році.

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