У Львові медики сформували 6-річній дівчинці з Волині штучний стравохід

Дівчинці з Ковеля, яка ненароком випила миючий засіб ще чотири роки тому і отримала важкі опіки ШКТ, у лікарні Львова сформували штучний стравохід.

Такі втручання дуже складні і для діток рідкість. Однак наших спеціалістів це не злякало. Штучний стравохід вони сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень - пити воду

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Першого медоб’єднання Львова.

"Такі втручання дуже складні і для діток рідкість. Однак наших спеціалістів це не злякало. Штучний стравохід вони сформували з фрагмента товстого кишківника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу. Уже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень - пити воду", - йдеться у повідомленні.

В лікарні зазначають, що зараз Олі шість років. Коли їй було два, вона ненароком випила миючий засіб і отримала важкі хімічні опіки стравоходу. Аби дівчинка могла пити та їсти, щомісяця впродовж року її оперували - розширювали звужений та зарубцьований стравохід. Коли це перестало допомагати, Олі встановили гастростому - трубочку в животику, по якій їжа вводилася просто у шлунок.

Окрім проблеми з харчуванням, Оля мала ще одну - слину вона ковтати не могла і мусила постійно спльовувати її в хустинку. Для дівчинки, яка у вересні пішла до школи, це було дуже некомфортно.

Єдиним виходом була реконструктивна операція - заміна власного стравоходу кишковим трансплантатом.

"Наразі маленька пацієнтка уже вдома. Наступного понеділка дівчинка приїде на планове обстеження. Їй зроблять гастроскопію, яка покаже, чи зможе вона нарешті попрощатися із гастростомою. Про результати обстеження і те, як нині справи у Олі, ми обов'язково повідомимо", - додали у медзакладі.

Хірурги Львівської дитячої лікарні Св. Миколая врятували 13-річного хлопця із Лисичанська, у якого 4-сантиметровий осколок пройшов через шию, грудну клітку і осів у легені.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова