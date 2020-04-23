У Польщі спалахнули масштабні пожежі в найбільшому національному парку

Більша частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. В останні роки єдиним порятунком для цього типу пожеж були проливні дощі.

Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо

На півночі Польщі сотні осіб борються з пожежами, які охопили близько 6 тисяч гектарів Бєбжанського національного парку, найбільшого в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Боротьба з вогнем триває від неділі. До гасіння залучені пожежні команди з інших регіонів Польщі, пожежні літаки Державної лісової служби, поліцейські вертольоти, безпілотники та солдати Сил територіальної оборони.

За останніми даними, вогонь охопив площу близько 6 тисяч гектарів болотних лугів та лісів.

Весняні загоряння сухої трави та очерету трапляються у національному парку щороку, але теперішні пожежі є найбільшими за всю історію.

Фото: Європейська правда

Більша частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. В останні роки єдиним порятунком для цього типу пожеж були проливні дощі. Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо. Ситуацію ускладнює те, що Польща зараз переживає найгірші посухи за десятиліття. Фото: Європейська правда

Фото: Європейська правда

Міністерство охорони довкілля заявило, що пожежу, швидше за все, викликали фермери, які незаконно спалювали траву.

Національний парк Бєбжанський - це найбільший польський національний парк, що займає площу приблизно 59 тисяч га. Він оберігає цінні болотні ділянки та є притулком для багатьох рідкісних видів, особливо водно-болотних птахів та лосів. Саме для тварин полум'я становить величезну загрозу.

Нагадаємо, що рятувальники під Чорнобилем досі гасять кілька тліючих осередків