У Польщі спалахнули масштабні пожежі в найбільшому національному парку
На півночі Польщі сотні осіб борються з пожежами, які охопили близько 6 тисяч гектарів Бєбжанського національного парку, найбільшого в країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.
Боротьба з вогнем триває від неділі. До гасіння залучені пожежні команди з інших регіонів Польщі, пожежні літаки Державної лісової служби, поліцейські вертольоти, безпілотники та солдати Сил територіальної оборони.
За останніми даними, вогонь охопив площу близько 6 тисяч гектарів болотних лугів та лісів.
Весняні загоряння сухої трави та очерету трапляються у національному парку щороку, але теперішні пожежі є найбільшими за всю історію.
Фото: Європейська правда
Більша частина пожеж відбувається на торфовищах, і там вогонь може довго тліти і підніматися над землею через пориви вітру. В останні роки єдиним порятунком для цього типу пожеж були проливні дощі.
Напередодні вогонь у деяких місцях вдалося взяти під контроль, але скільки ще часу може тривати гасіння - поки невідомо. Ситуацію ускладнює те, що Польща зараз переживає найгірші посухи за десятиліття.
Фото: Європейська правда
Фото: Європейська правда
Міністерство охорони довкілля заявило, що пожежу, швидше за все, викликали фермери, які незаконно спалювали траву.
Національний парк Бєбжанський - це найбільший польський національний парк, що займає площу приблизно 59 тисяч га. Він оберігає цінні болотні ділянки та є притулком для багатьох рідкісних видів, особливо водно-болотних птахів та лосів. Саме для тварин полум'я становить величезну загрозу.
Нагадаємо, що рятувальники під Чорнобилем досі гасять кілька тліючих осередків
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