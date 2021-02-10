ФОТОЗ тріщини, що недавно відкрилася у вулкані Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма, потекла лава, викликаючи побоювання про нові руйнування.
Фото: Şenhan Bolelli, ААПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
02 10 2021 13:28
У вулкана на Канарах – нова тріщина, звідти ринула лава
Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин
Фото: Şenhan Bolelli, АА
Про це повідомляє Reuters.
Річка розпеченої лави зміїлася вниз від нової тріщини, яка прорвалася пізно ввечері в четвер приблизно за 400 метрів на північ від місця первинного виверження.
З моменту початку виверження вулкана 19 вересня відкрилося кілька жерл, але Канарський інститут вулканології описав останнє відкриття як новий "осередок виверження".
Фото: Şenhan Bolelli, АА
"Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин", - сказав глава ради Ла-Пальми Маріано Ернандес Сапата.
Він повідомив, що за ніч лава залила ще кілька будинків.
Як повідомлялося, виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. Владі довелося евакуювати близько 6 тисяч осіб.
Фото: Şenhan Bolelli, АА
Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.
Загальна протяжність зруйнованих стихією доріг склала 27,4 кілометра, у цілому вулканічна лава вкрила приблизно 17,2 га землі, дійшовши до узбережжя океану.
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