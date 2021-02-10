Реєстрація Вхід
RSS
ФОТО
02 10 2021 13:28

У вулкана на Канарах – нова тріщина, звідти ринула лава

Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин
З тріщини, що недавно відкрилася у вулкані Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма, потекла лава, викликаючи побоювання про нові руйнування.
У вулкана на Канарах – нова тріщина, звідти ринула лава Фото: Şenhan Bolelli, АА
Про це повідомляє Reuters.
 
Річка розпеченої лави зміїлася вниз від нової тріщини, яка прорвалася пізно ввечері в четвер приблизно за 400 метрів на північ від місця первинного виверження.
 
З моменту початку виверження вулкана 19 вересня відкрилося кілька жерл, але Канарський інститут вулканології описав останнє відкриття як новий "осередок виверження".
 

Фото: Şenhan Bolelli, АА
 
"Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин", - сказав глава ради Ла-Пальми Маріано Ернандес Сапата.
 
Він повідомив, що за ніч лава залила ще кілька будинків.
 
Як повідомлялося, виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. Владі довелося евакуювати близько 6 тисяч осіб.
 

Фото: Şenhan Bolelli, АА
 
Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.
 
Загальна протяжність зруйнованих стихією доріг склала 27,4 кілометра, у цілому вулканічна лава вкрила приблизно 17,2 га землі, дійшовши до узбережжя океану.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як аеропорт «Бориспіль» освоює 270 млн євро наданих Європейським інвестиційним банком

Як аеропорт «Бориспіль» освоює 270 млн євро наданих Європейським інвестиційним банком

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.