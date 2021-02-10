У вулкана на Канарах – нова тріщина, звідти ринула лава

З тріщини, що недавно відкрилася у вулкані Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма, потекла лава, викликаючи побоювання про нові руйнування.

Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин

Річка розпеченої лави зміїлася вниз від нової тріщини, яка прорвалася пізно ввечері в четвер приблизно за 400 метрів на північ від місця первинного виверження.

З моменту початку виверження вулкана 19 вересня відкрилося кілька жерл, але Канарський інститут вулканології описав останнє відкриття як новий "осередок виверження".



Фото: Şenhan Bolelli, АА

"Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин", - сказав глава ради Ла-Пальми Маріано Ернандес Сапата.

Він повідомив, що за ніч лава залила ще кілька будинків.

Як повідомлялося, виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. Владі довелося евакуювати близько 6 тисяч осіб.



Фото: Şenhan Bolelli, АА

Іспанська влада оголосила Ла-Пальму - північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім постраждалим від вулканічної активності.

Загальна протяжність зруйнованих стихією доріг склала 27,4 кілометра, у цілому вулканічна лава вкрила приблизно 17,2 га землі, дійшовши до узбережжя океану.