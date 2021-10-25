Україна отримає холодильників для COVID-вакцин на $2,8 мільйона

Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії COVID-19 на національному рівні розпочинає безпрецедентне оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії COVID-19 на національному рівні розпочинає безпрецедентне оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин", - йдеться в повідомленні.

Для задоволення потреб USAID надає 2,8 мільйона доларів, які будуть спрямовані ЮНІСЕФ на закупівлю обладнання пасивного охолодження для безпечного та ефективного транспортування та зберігання вакцин на базі закладів первинної медичної допомоги і при їх використанні мобільними бригадами.

"Кожен повнолітній українець може вакцинуватися від COVID-19 вже сьогодні. У нас достатньо вакцин, аби вакцинувати 70% населення до кінця року. МОЗ очікує поставки вакцин ще у жовтні-грудні. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам безпечно зберігати і транспортувати все більшу кількість вакцин, які ми отримуємо", — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України.

30 вересня цього року ЮНІСЕФ доставив першу партію холодового обладнання, що включає 2700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C.

"Надійний холодовий ланцюг — запорука успіху будь-якої програми імунізації. Системне масштабне оновлення холодового ланцюга вже давно було на порядку денному в Україні. В ЮНІСЕФ ми раді підтримати цю важливу справу і вдячні уряду США за його цінний внесок, який уможливив це оновлення. Устаткування, яке ми починаємо доставляти, слугуватиме українцям у кампанії вакцинації проти COVID-19 і залишиться для підтримки національної програми імунізації", — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Загалом планується доставити: 5643 термоконтейнери, 8100 термосумок, 197 730 холодоелементів, 27 486 пристроїв температурного моніторингу. О бладнання отримають 3100 пунктів щеплень, 1034 із яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги та 800 мобільних бригад.

"Як найбільший донор програми COVAX уряд США пишається тим, що разом із Міністерством охорони здоров'я України, ЮНІСЕФ і міжнародною спільнотою здійснює ці історичні заходи, мета яких — швидко розширити доступ до вакцин проти COVID-19. Це інвестиція у розбудову систем холодового ланцюга в Україні допоможе забезпечити належні температурні умови транспортування вакцин і їх зберігання в закладах, які проводять вакцинацію. Завдяки цьому українці отримають кращий доступ до безпечних і якісних вакцин проти COVID-19, а також відбудеться зміцнення національної системи імунізації", — зазначив директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

На сьогодні USAID виділив близько 10 мільйонів доларів на підтримку вакцинації в Україні та передав майже 2,2 мільйона вакцин від COVID-19 Україні безпосередньо в рамках COVAX. Надання обладнання є частиною допомоги USAID у відповідь на пандемію на загальну суму понад 50 мільйонів доларів США від початку її спалаху в Україні.

Як повідомлялося, за минулий тиждень в Україні зроблено понад 1,5 млн щеплень від COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 особи, з них отримали одну дозу – 8 965 692 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.

Фото: Укрінформ / moz.gov.ua