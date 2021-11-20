БІЗНЕС & ФІНАНСИ ФОТОНаціональний банк з 19 листопада ввів у обіг нові пам'ятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 11 2021 11:49
В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
НБУ розповсюджуватиме пам'ятні банкноти через свій онлайн-магазин
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише "Економічна правда".
Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні трафаретним друком фарбою OVMI айдентики - "30 років Незалежності України".
Фото: НБУ
В обіг вводиться 30 тисяч таких банкнот.
Банкнота номіналом 200 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року із додатковою айдентикою "30 років Незалежності України". Таких пам'ятних банкнот випущено також 30 тисяч шт.
Фото: НБУ
НБУ розповсюджуватиме пам'ятні банкноти через свій онлайн-магазин.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Від імені МОЗ у соцмережах публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"
- В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- ПриватБанк попереджає про шахраїв, які обіцяють виплати за вакцинацію
- Стало відомо, як нараховуватимуть тисячу гривень за вакцинацію від COVID
- Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим
- В Україні хочуть запровадити накопичувальну пенсію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
No articles