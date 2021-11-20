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В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень НБУ розповсюджуватиме пам'ятні банкноти через свій онлайн-магазин Національний банк з 19 листопада ввів у обіг нові пам'ятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише "Економічна правда". Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні трафаретним друком фарбою OVMI айдентики - "30 років Незалежності України". Фото: НБУ В обіг вводиться 30 тисяч таких банкнот. Банкнота номіналом 200 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року із додатковою айдентикою "30 років Незалежності України". Таких пам'ятних банкнот випущено також 30 тисяч шт. Фото: НБУ НБУ розповсюджуватиме пам'ятні банкноти через свій онлайн-магазин. Читайте також: В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень

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