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23 02 2021 12:57

В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу

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В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca виробника Serum Institute India.
В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу Фото: Економічна правда

До України привезли перші 500 тисяч доз вакцини з заводу в Індії, повідомляє "Громадське". Зараз її розвантажують на полі, потім мають завезти на склад у вантажний термінал, де пройде розмитнення.

Фото: Facebook Максима Степанова

Фото: Facebook Максима Степанова

В Україні зареєстрували першу вакцину від коронавірусу CoviShield. Це препарат, який розроблений Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Вакцину схвалили для екстреного використання. Фактично, CoviShield - це та сама "оксфордська" вакцина, яку для локального індійського ринку випускає SII.

Заявку на реєстрацію вакцини подали 15 лютого. Швидко зареєструвати препарат вдалося через закон, який скорочує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 до п’яти робочих днів. Крім того, компанія Pfizer також вже подала заяву на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

Наразі триває третя фаза клінічних випробувань препарату в Індії, Бразилії, Великій Британії, Південній Африці, Кенії та США. Водночас вакцину вже схвалили до екстреного використання в Індії.

Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року у виданні Lancet. Вакцина показала ефективність 70,4%, згідно з даними 11 636 добровольців.

Нагадаємо, що Україна отримає додаткові 5 мільйонів доз вакцини NovaVax

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