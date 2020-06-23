Аваков ефективно управляє правоохоронною системою, - Шмигаль

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно керує правоохоронною системою. Премєр зазначив, що вона викликає довіру в українців після реформування.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Перший Західний", передає РБК - Україна.

"Система складна правоохоронна, уявіть собі нашу країну без правоохоронної системи протягом тижня... Ця система і керівник цієї системи - це одне ціле. Не можна відділити міністра. Міністр - поганий, а система більш-менш добра. Це єдине ціле у своєму управлінні, у своїй роботі", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду звернув увагу, що парламент схвалив звіт глави МВС.

"Міністр Аваков звітував у Верховній раді... звіт міністра був прийнятий, тому якраз цей баланс - претензій і результативності роботи - на сьогодні результати звіту в парламенті показують, що міністр Аваков на даний момент працює, управляє ефективно правоохоронною системою Україною", - сказав він і додав, що до кожного з міністрів є питання та претензії.

На думку глави Кабміну, правоохоронна система після реформування викликає довіру.

"Люди звертаються у поліцію. Сьогодні поліція взагалі не та, якою була 5 і більше років тому", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може піти у відставку лише після завершення справи про вбивство В'ячеслава Шеремета. При цьому Зеленський не пропонував Йому піти у відставку у зв'язку зі скандалами у Кагарлику та Броварах.