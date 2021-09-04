СПОРТ ВІДЕОУ Лізі Європи УЄФА завершилися перші поєдинки 1/4 фіналу розіграшу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу
Чвертьфінальні матчі у відповідь пройдуть 15 квітня
Фото: скріншот
Кривдники українських клубів на попередній стадії розіграшу "Рома" та "Вільярреал" здобули на виїзді мінімальні перемоги, повідомляє "Укрінформ".
Результати перших матчів 1/4 фіналу:
"Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайнтед" (Англія) - 0:2.
"Арсенал" (Англія) - "Славія" (Прага, Чехія) - 1:1.
"Аякс" (Голландія) - "Рома" (Італія) - 1:2.
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:1.
Чвертьфінальні матчі у відповідь пройдуть 15 квітня.
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