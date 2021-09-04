Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу Чвертьфінальні матчі у відповідь пройдуть 15 квітня

У Лізі Європи УЄФА завершилися перші поєдинки 1/4 фіналу розіграшу.

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Кривдники українських клубів на попередній стадії розіграшу "Рома" та "Вільярреал" здобули на виїзді мінімальні перемоги, повідомляє "Укрінформ". Результати перших матчів 1/4 фіналу: "Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайнтед" (Англія) - 0:2. "Арсенал" (Англія) - "Славія" (Прага, Чехія) - 1:1. "Аякс" (Голландія) - "Рома" (Італія) - 1:2. "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:1. Чвертьфінальні матчі у відповідь пройдуть 15 квітня. Читайте також: 20 квітня УЄФА назве список міст, в яких пройде Євро-2020

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