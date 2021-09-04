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Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу

Чвертьфінальні матчі у відповідь пройдуть 15 квітня
У Лізі Європи УЄФА завершилися перші поєдинки 1/4 фіналу розіграшу.
Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу Фото: скріншот

Кривдники українських клубів на попередній стадії розіграшу "Рома" та "Вільярреал" здобули на виїзді мінімальні перемоги, повідомляє "Укрінформ".

Результати перших матчів 1/4 фіналу:

"Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайнтед" (Англія) - 0:2.

"Арсенал" (Англія) - "Славія" (Прага, Чехія) - 1:1.

"Аякс" (Голландія) - "Рома" (Італія) - 1:2.

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:1.

Чвертьфінальні матчі у відповідь пройдуть 15 квітня.

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09 04 2021 11:27
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