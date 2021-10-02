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"МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії

Український футболіст отримав травму на початку другого тайму.
"Манчестер Юнайтед" вдома переміг "Вест Гем" 1:0 в 1/8 Кубка Англії.
"МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії Фото: з вільних джерел

В першому таймі у "Манчестера" були свої шанси попереду, але воротар "Вест Гема" Фабіанскі врятував ворота, повідомляє "Укрінформ".

В першому овертаймі Мактоміней забив гол з передачі Маркуса Решфорда на 98-й хвилині і встановив фінальний рахунок матчу.

Андрій Ярмоленко отримав травму коліна на початку другого тайму і покинув поле.

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10 02 2021 11:07
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