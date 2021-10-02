СПОРТ ВІДЕО"Манчестер Юнайтед" вдома переміг "Вест Гем" 1:0 в 1/8 Кубка Англії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
Український футболіст отримав травму на початку другого тайму.
Фото: з вільних джерел
В першому таймі у "Манчестера" були свої шанси попереду, але воротар "Вест Гема" Фабіанскі врятував ворота, повідомляє "Укрінформ".
В першому овертаймі Мактоміней забив гол з передачі Маркуса Решфорда на 98-й хвилині і встановив фінальний рахунок матчу.
Андрій Ярмоленко отримав травму коліна на початку другого тайму і покинув поле.
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