На Житомирщині відтворили у 3D-форматі Звягельський замок
Як повідомляє Укрінформ, відео з моделлю замку розробник ролика Олексій Заруцький опублікував у фейсбуці.
"Звягельська фортеця була набагато могутніша ніж те, що від неї залишилося… Нарешті презентую до вашої уваги історичний відеоролик 3D-моделі замку, вигляд якого відтворено в точності до найдрібніших деталей часів 1620 року", – зазначив Заруцький.
За його словами, створенню 3D-моделі передувала тривала науково-дослідна робота. Зокрема, це археологічна розвідка, якою займався керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас, сканування усієї площі біля фортеці, аерофото- та відеознімання, а також вивчення архівів, історичних фактів, інвентарних описів для відтворення найдрібніших деталей замку. В цьому допоміг архітектор у сфері реставрації історичних пам’яток Валерій Міщенко.
У розмові з кореспондентом Укрінформу Заруцький повідомив, що підготовка 3D-моделі замку тривала понад рік.
Фортецю і замок у Звягелі (назва Новограда-Волинського до 1975 року), які відносять до оборонних споруд епохи пізнього Ренесансу, почали зводити, коли місто перейшло у власність князя Костянтина Острозького. У 1595 році будівництво завершили, однак у XVIII столітті частину стін розібрали для будівництва костелу, а потім і церкви. Наразі поруч з уцілілим муром фортеці облаштований оглядовий майданчик над річкою Случ.
Нагадаємо, що у луцькому замку Любарта цими вихідними, 5 та 6 вересня, вже вчетверте відбудеться Кубок України із середньовічного бою «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків».
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