Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів

У Чернівцях почався сильний паводок у зв'язку з тим, що рівень води у річці Прут перевищив 6 метрів. В області вже затопило декілька сіл.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА, передає РБК - Україна.

За даними голови ОДА, о 13:30 рівень води в річці склав 6,02 метри, а через півгодини вже 6,11 метрів.

Крім того, в селі Тарасівці Новоселицького району рівень води сягав 7,5 метрів о 12:00, а в селі Дубівці о 13:00 Прут піднявся аж до 8,7 метрів.

Раніше очікувалось максимальне проходження води у річці Прут з рівнем 6 метрів.

Повідомляється, що у селах Стрілецький Кут та Ревно Кіцманського району підтоплено 255 будинків та подвір’їв. У зв'язку з цим було підселено 14 осіб.

Фото: паводок в Чернівцях (facebook.com/cvODA)

Крім того, пошкоджено електромережі та відключено газопостачання.

Нагадаємо, що негода на заході України вирує вже кілька днів. У 4-х областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки. Десятки населених пунктів залишилися без світла і газу.