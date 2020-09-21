Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів

"Маю велике прохання до батьків і вчителів - допоможіть вашим дітям і учням навчитися базових норм поведінки в умовах інфекційної небезпеки, карантину, щоб зберегти їх здоров'я"

Школи в Чернівецькій та Івано-Франківській областях повністю перейшли на стаціонарне навчання. Ряд навчальних закладів через "червону зону" починали навчальний рік в дистанційному режимі.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає РБК - Україна.

За його словами, сьогодні тисячі школярів після трьох тижнів дистанційного навчання перейшли до стаціонарної форми навчання.

"Маю велике прохання до батьків і вчителів - допоможіть вашим дітям і учням навчитися базових норм поведінки в умовах інфекційної небезпеки, карантину, щоб зберегти їх здоров'я", - зазначив Осачук.

Крім того, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів на сьогоднішній нараді також підтвердив, що всі школи приступили до повноцінної роботи.

Зазначимо, школи відкрилися після того, як Івано-Франківськ та Чернівці покинули "червону зону". До того ж минулого тижня Кабінет міністрів України дозволив роботу шкіл у всіх зонах. При цьому заборону на їх відвідування буде введено, якщо на самоізоляцію підуть понад 50% класів.

Рішення про закриття шкіл в "червоній зоні" буде прийматися спільно державною та регіональною комісіями з ТЕБ та НС.

Нагадаємо, що 21 вересня в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.