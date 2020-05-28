Стало відомо, коли Чортків перетвориться на "кишенькове місто"

"Вже цього літа у списках туристичних цікавинок України злетить вгору Чортків"

На Тернопільщині наприкінці червня презентують результати роботи над туристичним проєктом "Кишенькове місто: Чортків" зі створення унікальних поштівок і 3D-моделей 8 місцевих пам’яток архітектури.

Про це повідомляється на офіційній сторінці проєкту в Facebook, передає Укрінформ.

"Вже цього літа у списках туристичних цікавинок України злетить вгору Чортків. Чому? Тут і до ворожки ходити не треба – повірте нам, ми бачимо майбутнє. Поспішаємо поділитись ним з вами! Зовсім скоро світ побачить новий проєкт – "Кишенькове місто: Чортків". Це проєкт, який допоможе місту подбати про збереження архітектурної спадщини у сучасний спосіб та наочно покаже можливості, які сьогодні дає оцифрування пам’яток", – йдеться в повідомленні.

Автори проєкту відібрали 8 пам’яток, які уособлюють багатокультурність Чорткова та оцифрували їх. У такий спосіб, запевняють, зробили "довготермінову інвестицію у добробут архітектурної спадщини".

Історико-архітектурними героями проєкту, які отримують свої 3D-копії, стали годинникова вежа і торгові ряди, Чортківська фортеця, церква Вознесіння Господнього, церква Успіння Пресвятої Богородиці, костел святого Станіслава, нова синагога Чорткова, Чортківська ратуша, монастир сестер ордену милосердя.

Ці пам’ятки буде зображено на поштівках: за допомогою смартфонного додатку буде змога подивитися на них у 3D та послухати їхню історію. Листівки можна буде отримати на презентації проекту, яка відбудеться 25 червня о 18:00 у приміщенні Чортківської міської ради.

Натомість відучора, 27 травня, на сторінці ініціативи стартувала серія інформаційних постів про пам’ятки Чорткова. Першими героями стали торгові ряди та годинникова вежа, яка, запевняють автори проєкту, одним своїм виглядом переносить у Північну Європу. Цю будівлю часто плутають із ратушею, її годинник коштує, як сучасні годинники Rolex, і має з ними дещо спільне — він швейцарський. Уже зараз можна переглянути створену 3D-модель годинникової вежі за посиланням.

Крім того, для потенційних туристів уже відкрито передзамовлення на поштівки. Вони безкоштовні, загалом буде створено 600 комплектів. Щоб отримати свій кишеньковий Чортків, потрібно заповнити відповідну форму за посиланням.

Нагадаємо, що у Віжомлі, що на Львівщині, працюють над створенням Центру збереження яворівської забавки та розпису.