Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я ВІДЕО

У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову

В області перевищено показник динаміки захворюваності коронавірусом
У Київській області можуть посилити карантин, якщо протягом трьох днів не буде падіння динаміки захворюваності коронавірусом. Нині в області показник динаміки складає 23,23%.
У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову

Про це на брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 червня Київська область не відповідає вимоги для ослаблення карантину саме за показником динаміки захворюваності.

"Показник завантаженості лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає стурбованість, якщо він не впаде три дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення", - сказав Володін.

Також він зазначив, що всього в області захворіло коронавірусом 2332 людини. При цьому одужали вже 1147 пацієнтів, 47 осіб померли.

Нагадаємо, що станом на 24 червня до пом'якшення карантину не готові Київ і 13 областей. Дані регіони не відповідають необхідним критеріям.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2020 18:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.