У Київській області можуть посилити карантин: в ОДА назвали умову
Про це на брифінгу повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 24 червня Київська область не відповідає вимоги для ослаблення карантину саме за показником динаміки захворюваності.
"Показник завантаженості лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає стурбованість, якщо він не впаде три дні поспіль, будемо змушені приймати непопулярне, але відповідальне рішення", - сказав Володін.
Також він зазначив, що всього в області захворіло коронавірусом 2332 людини. При цьому одужали вже 1147 пацієнтів, 47 осіб померли.
Нагадаємо, що станом на 24 червня до пом'якшення карантину не готові Київ і 13 областей. Дані регіони не відповідають необхідним критеріям.
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