Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв

"Я думаю, що ця цифра буде близька до 2 мільярдів доларів"

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв вважає, що від російського "Газпрому" Україна отримає близько 2 мільярдів доларів за використання нашої газотранспортної системи.

Як передає Укрінформ, про це Коболєв сказав під час інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

"Я думаю, що ця цифра буде близька до 2 мільярдів доларів", - сказав він, пояснивши, що принцип "качай або плати", закріплений раніше, позитивно впливає на дохід української ГТС, оскільки Росія платить за заброньовані потужності, а не за обсяги прокачаного газу.

При цьому очільник "Нафтогазу" також сумнівається, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2". На думку Коболєва, це залежить від санкцій США проти російського газопроводу.

Зазначимо, що за січень-серпень 2020 року група "Нафтогаз", за попередніми даними, сплатила до держбюджету 92,5 мільярди гривень.

Нагадаємо, що перед запуском ринку директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович прогнозував, що населення, ймовірно, не дуже активно буде змінювати постачальників.