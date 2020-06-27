Україна вперше здала морський порт у концесію

Україна здала в концесію Херсонський морський торговий порт на 30 років компанії "Рісо-Україна".

Підписання концесійного договору відбулося в п'ятницю під час візиту в Херсон президента Володимира Зеленського, передає LB.ua.

Угоду підписали державний секретар Міністерства інфраструктури Володимир Бучко, в.о. голови Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький, директор проєктної компанії "Рісо-Херсон" Владислав Талах і директор "Рісо-Херсон" Шота Хаджішвілі.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Президент Зеленський назвав підписання договору "прекрасною подією для України".

"Уперше за часи незалежності в нас морська концесія. Я вітаю всіх", - сказав він.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, своєю чергою, сказав, що концесія портів - світова практика. "Якщо взяти сто найбільших портів світу - 94 з них або в концесії або приватизовані", - повідомив він.

Концесіонер зобов'язаний упродовж трьох років вкласти 300 млн гривень у розвиток порту та інфраструктури. 12 млн гривень складе щорічний гарантований платіж, також держава буде отримувати 7% від чистого доходу.

Усі робочі місця повинні бути збережені впродовж 10 років. "У концесіонера дуже амбітні плани. Він має намір збільшити вантажообіг і вантажоперевалку впродовж 5 років до 5 млн тонн", - сказав Криклій.

Нагадаємо, що відносна більшість українців вважає, що Володимир Зеленський у перший рік на посаді президента працював "не погано і не добре" - 33,7%. Ще 28,2% респондентів заявили, що він працював "добре".