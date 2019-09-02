ДПСУ: Росіяни не пропускають українців через кордон, - ВІДЕО
"Російські прикордонники не пояснюють причин непропуску або посилаються на міфічний указ про заборону в’їзду на територію Росії автомобілів з великим об’ємом двигуна таких, як "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" та інші", - повідомляє Держприкордонслужба.
"Розуміючи, що таким чином вони порушують права людини на вільне пересування, працівники ПС ФСБ РФ здійснюють відеофіксацію, примушуючи українських громадян говорити, що останні повертаються в Україну за особистим бажанням", - додають українські прикордонники.
Державна прикордонна служба України звертається до громадян України за можливості утриматися від поїздок у Російську Федерацію, "оскільки, окрім безпідставних повернень, не виключено вплив на наших громадян російськими спецслужбами".
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану, який завершися 26 грудня, вирішила не пропускати на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
Понад 800 громадян Російської Федерації не пустили в Україну після закінчення дії воєнного стану.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- ФОТО У Києві поліція затримала групу націоналістів з C14, - ФОТО
- ФОТО Лобове зіткнення потягів в Каталонії: більше 100 поранених
- 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"