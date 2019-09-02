ДПСУ: Росіяни не пропускають українців через кордон, - ВІДЕО

Лише через російський пункт пропуску "Нехотєєвка", що навпроти української "Гоптівки" в Харківській області, протягом вказаного терміну без будь-яких причин не пропущені понад 90 подорожуючих до РФ громадян України

Протягом останніх трьох днів до співробітників Державної прикордонної служби України неодноразово звертались громадяни України, яких без пояснень не пропустили на територію Росії представники Прикордонної служби ФСБ РФ.

"Російські прикордонники не пояснюють причин непропуску або посилаються на міфічний указ про заборону в’їзду на територію Росії автомобілів з великим об’ємом двигуна таких, як "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" та інші", - повідомляє Держприкордонслужба.

"Розуміючи, що таким чином вони порушують права людини на вільне пересування, працівники ПС ФСБ РФ здійснюють відеофіксацію, примушуючи українських громадян говорити, що останні повертаються в Україну за особистим бажанням", - додають українські прикордонники.

Державна прикордонна служба України звертається до громадян України за можливості утриматися від поїздок у Російську Федерацію, "оскільки, окрім безпідставних повернень, не виключено вплив на наших громадян російськими спецслужбами".

Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану, який завершися 26 грудня, вирішила не пропускати на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Понад 800 громадян Російської Федерації не пустили в Україну після закінчення дії воєнного стану.