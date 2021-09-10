Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Вчені виявили в магнітосфері Землі стоячі хвилі

Наша планета постійно обдувається потоком заражених частинок від Сонця. Але вона не повністю беззахисна, її оточує магнітосфера. Коли сонячний вітер дме, зовнішні її оболонки повинні «рябіти», через те, що по ній поширюються хвилі в напрямку сонячного вітру. Але тепер виявилося, що деякі з цих хвиль стоять на місці
Вчені з Імперського коледжу Лондона виявили в магнітосфері Землі стоячі хвилі, які утворюються потоками сонячного вітру. Дослідники вважали, що подібні хвилі повинні поширюватися в напрямку вітру, але виявилося, що це стосується не всіх.
Вчені виявили в магнітосфері Землі стоячі хвилі Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє DT.
 
"Наша планета постійно обдувається потоком заражених частинок від Сонця. Але вона не повністю беззахисна, її оточує магнітосфера. Коли сонячний вітер дме, зовнішні її оболонки повинні «рябіти», через те, що по ній поширюються хвилі в напрямку сонячного вітру. Але тепер виявилося, що деякі з цих хвиль стоять на місці", - йдеться у матеріалі Science alert.
 
 
Вчені з'ясували, що межа магнітосфери поводиться як мембрана барабана: після удару по ній імпульсу сонячного вітру хвилі поширюються до полюсів, а потім назад до джерела.
 
 
У ході нового дослідження вчені з'ясували, що ці хвилі можуть не тільки подорожувати до джерела, а й рухатися в напрямку, протилежному сонячному вітру. Дослідники провели комп'ютерне моделювання і з'ясували, що хвилі, що приходять в магнітосферу, знаходяться в протифазі з тими, що відображаються. При додаванні утворюються "стоячі хвилі" - переміщення в просторі не відбувається.
 
Такі стоячі хвилі можуть зберігатися довше, а отже, вони здатні довше прискорювати частинки в навколоземному просторі і впливати на іоносферу Землі. Частинки, які прискорюються уздовж полюсів нашої планети, викликають полярні сяйва, а також можуть викликати перебої в зв'язку. Разом з тим, необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, яким чином ці стоячі хвилі можуть впливати на Землю.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 10 2021 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.