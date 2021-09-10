ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОВчені з Імперського коледжу Лондона виявили в магнітосфері Землі стоячі хвилі, які утворюються потоками сонячного вітру. Дослідники вважали, що подібні хвилі повинні поширюватися в напрямку вітру, але виявилося, що це стосується не всіх.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені виявили в магнітосфері Землі стоячі хвилі
Наша планета постійно обдувається потоком заражених частинок від Сонця. Але вона не повністю беззахисна, її оточує магнітосфера. Коли сонячний вітер дме, зовнішні її оболонки повинні «рябіти», через те, що по ній поширюються хвилі в напрямку сонячного вітру. Але тепер виявилося, що деякі з цих хвиль стоять на місці
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє DT.
"Наша планета постійно обдувається потоком заражених частинок від Сонця. Але вона не повністю беззахисна, її оточує магнітосфера. Коли сонячний вітер дме, зовнішні її оболонки повинні «рябіти», через те, що по ній поширюються хвилі в напрямку сонячного вітру. Але тепер виявилося, що деякі з цих хвиль стоять на місці", - йдеться у матеріалі Science alert.
Вчені з'ясували, що межа магнітосфери поводиться як мембрана барабана: після удару по ній імпульсу сонячного вітру хвилі поширюються до полюсів, а потім назад до джерела.
У ході нового дослідження вчені з'ясували, що ці хвилі можуть не тільки подорожувати до джерела, а й рухатися в напрямку, протилежному сонячному вітру. Дослідники провели комп'ютерне моделювання і з'ясували, що хвилі, що приходять в магнітосферу, знаходяться в протифазі з тими, що відображаються. При додаванні утворюються "стоячі хвилі" - переміщення в просторі не відбувається.
Такі стоячі хвилі можуть зберігатися довше, а отже, вони здатні довше прискорювати частинки в навколоземному просторі і впливати на іоносферу Землі. Частинки, які прискорюються уздовж полюсів нашої планети, викликають полярні сяйва, а також можуть викликати перебої в зв'язку. Разом з тим, необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, яким чином ці стоячі хвилі можуть впливати на Землю.
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09 10 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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