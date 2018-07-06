Естетика Муратової у чорно-білому кольорі

Режисерка, яка проникливо та переконливо відчувала людське "я" свого покоління

Українська кінорежисерка Кіра Муратова померла 6 червня у віці 83 років. У 80 - вона оголосила про закінчення своєї кар'єри, презентувавши фільм "Вічне повернення".

Своє життя Кіра Муратова присвятила кінематографу, була повністю захоплена ним і віддавала йому всю енергію. Після закінчення школи, вступила на філологічний факультет Московського державного університету Ломоносова. Через рік навчання перевелась на режисерський факультет, в майстерню Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

"Хочу щоб від мене залишилися тільки фільми - і все"

Кіра Муратова 1961 року дебютувала як режисерка, працювала на Одеській кіностудії. Перші фільми зняла з чоловіком Олександром Муратовим.

Фільм "Короткі зустрічі" став її першою самостійною роботою як режисера. До нього вона написала і сценарій (у співавторстві з Леонідом Жуховицьким) та зіграла головну роль разом з Володимиром Висоцьким. Герої стрічки -геолог з гітарою (Володимир Висоцький), який не може вибрати між дружиною (Кіра Муратова) і закоханою в нього дівчиною (Ніна Русланова). Фільм майже 20 років пролежав "на полиці", перш ніж потрапити на великі екрани.

Ще один її фільм "Довгі проводи" також був заборонений більше, ніж на півтора десятиліття спеціальною постановою ЦК Компартії України. У 1987 році стрічка отримала премію на Міжнародному кінофестивалі в Локарно.

З фільмом "Астенічний синдром" у 1990 році Кіра Муратова здобула Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Основа фільму - дві начебто ніяк не пов'язані новели про людей на межі нервового зриву, які розуміють, що божевільні з психіатричних лікарень нічим не відрізняються від звичайних перехожих на вулиці.

Кіра Муратова - єдина з кінорежисерів України нагороджена незалежною премією "Тріумф" (1995) - за великий особистий внесок у світову культуру.



facebook.com/eugene.golubenko



facebook.com/eugene.golubenko

Подією кількох міжнародних кінофестивалів у 2004 році став фільм "Настроювач", загальновизнаний пізній шедевр режисерки. Фільм - сучасна інтерпретація мемуарів знаменитого російського детектива царських часів Аркадія Кошко. Настроювач піаніно (Георгій Делієв) і його дівчина (Рената Литвинова) хочуть пограбувати двох довірливих інтелігентних бабусь (Ніна Русланова, Алла Демидова).

2017 року режисерка стала членом Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії "Оскар". Кіру Муратову двічі звільняли з Одеської кіностудії, їй забороняли знімати фільми і будь-якими методами не давали працювати. Деякий час Кіра Георгіївна була змушена працювати студійним бібліотекарем, але згодом продовжила знімати.