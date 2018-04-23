"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

Понад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон

"Три місяці я думала-думала про це, поки воно не почало мені снитися. Я розповіла подрузі. Сіла, написала проект. Цей сайт написаний на коліні. Зробити його допомогли друзі. Олександра Лауерта написала сайт і розробила дизайн. Перша десятка ветеранів, які розпочали власну справу – це, якраз, знайомі хлопці. Показали і їм сподобалося…", - розповідає Лариса про те, як вона створила сайт "Veterano service".

"Мабуть, це і моя реабілітація"

Коли я починала писати історії про те, як колишні бійці, повертаючись з війни, започатковують свою справу і розвиваються, сайт Veterano service став для мене справжньою знахідкою. У ньому зібрані не лише кияни, а й хлопці і дівчата з усієї країни, є інформація про різні види діяльності ветеранів: ресторани, кав’ярні, ферми, майстерні, сервісні центри, - усе чим воліють займатися ті, хто шукає себе заново після бойових дій.



Фото: Лариса Микитьон

Лариса Микитьон захопливо розповідає про свій проект, майже фанатично говорить про тих, кого збирає на одному сайті, але як сестра бійця, волонтер з чотирирічним стажем, подруга військових, вона страшенно не любить, коли, використовуючи її справу, намагаються пробити на жаль, сльози чи занадто ніжні емоції.

"Я в цій кухні варюся чотири роки і розумію, що іншу точку зору не бачу. Часом ходжу на навчання і мені задають питання, на які я не знаю відповіді. Я не думаю про тих людей, які поза нашим колом і мені дуже цінно побачити ту точку зору, яка поза нашим світом. Ось в мене запитують, чому я вирішила допомагати саме ветеранам, хіба, мовляв, інші підприємці-початківці не варті допомоги і уваги? Так, вони варті, але вони не мої", - зізнається жінка.

Ідея зібрати всі ветеранські бізнеси до купи виникла в Лариси після знайомства з "кіборгом" Дімою Крикуном, який заснував у Києві "Кіборг масаж", вона йому допомагала з веденням сторінки у соцмережах. Так само допомагала і Сергію Бортко, бійцю з 11 батальйону, який створив "Двері сервіс". Згодом познайомилася з Олександром Матяшем, який шиє чоловічу білизну та з Леонідом Остальцевим, власником "Pizza Veterano".



Фото: Лариса Микитьон

"Я робила репости у фейсбуці про діяльність вчорашніх військових, а потім подумала, що вони губляться у стрічці новин. Добре було б зібрати їх до купи. А як це зробити краще, як не створити сайт", - говорить Лариса.

"Все почало накручуватися спіралькою, почали надходити запрошення на ярмарки, бізнес-форуми. Часом тепер хлопці дзвонять і питають поради, як розпочати бізнес. А я ж не бізнесмен, я їх між собою лише знайомлю. Пояснюю їм, що думки в голові – це добре, але потрібен бізнес-план, кидаю їм приклад. В цьому проекті все, чим я займалася – маркетинг, психологія, SMM, - все склалося до купи. Це моя дитинка. Чотири роки спілкування з бійцями, волонтерства – я вже знаю, куди не треба лізти, що не потрібно питати", - додає вона.

Лариса зізнається, що їй подобається, коли військові-підприємці її сприймають, радяться, самі щось радять. Вона називає Veterano service роботою своєї мрії, і впевнена, що ідея створення цього сайту виникла саме у потрібний момент, адже, якби вона вигадала це кілька років тому, просто не знайшла б на таку роботу часу.

Зараз вона має у своїй базі 200 бізнесів, на сайті - 100. Деякі хлопці не хочуть, щоб їх асоціювали з ветеранами. Вони пройшли цей етап в житті і закрили сторінку. Категорично відмовляються і не дозволяють писати про себе на сайті. А є такі, які залюбки діляться своїми досягненнями, залучають до стрільної справи сім’ю. І в цьому ж неабиякий плюс: їхній шлюб, окрім того, що перевірений війною, зцементовується й власною справою.

"Я всім кажу, що вони моє натхнення. Мабуть, це також моя реабілітація", - говорить Лариса.



Фото: Лариса Микитьон

"Ми "сильна купка" і цим беремо"

Жінка розповідає, що отримує величезне задоволення від спільної співпраці ветеранів між собою. А найкраще об’єднати їх виходить на ярмарках.

"Коли вони зустрічаються разом, у них з'являються нові ідеї, один одному щось радять. І ця їхня співпраця – це мій оргазм", - жартує вона.

На першій ярмарці, де з’явилися Veterano service все виглядало скромно – був намет, де свою продукцію представляли "Regata club" з чоловічою спідньою білизною, "Укроп" з виробами з натуральної шкіри та хлопчик з футболками. Але усі отримали новий досвід. Привернули до себе увагу, зацікавили покупців.



Фото: Лариса Микитьон

У вересні 2017 року був ярмарок на ВДНХ, потім відбувся "Made in Ukraіne". Тоді запросили більше виробників, вони показалися широкій публіці. Зі Львова приїжджав хлопець з керамікою. Учасники зрозуміли, що це зовсім інший досвід і різниця, коли ти продаєш на вулиці. Наприклад, один вид м’яса від "Баранчик Шоні" продається на ярмарці, а інший в магазині.

Комусь було цікаво подивитися як представлена продукція у інших, які малюнки, які презентації.

"Ярмарки – це дорого. Ти повинен платити за місце, а "Made in Ukraіne" нас запросили, дали територію і виходить так, що ми один для одного якорі. У нас є кава, поїсти, сувеніри, вдягнутись-перевдягнутись. Виходить так, що хто сам по собі на ярмарках – той сам по собі, а ми "сильна купка" і цим ми беремо. Хлопці кажуть, що їм це подобається. Круто, коли до них стоять величезні черги. Локації кожного з них по всьому місту, чиїсь в інших областях, а тут ти їдеш і знаєш, що можна попити "Veterano coffee", спробувати тушонки I’m ready, і "Пана Кокоса зустріти", він робить дуже круті дерев’яні іграшки з Білої Церкви", – ділиться досвідом засновниця сайту Veterano service.



Фото: Лариса Микитьон

Лариса переконана, що завдяки таким ярмаркам ветерани-бізнесмени розвиваються. Це досвід роботи на відкритих платформах.

"Хотілося б підтягувати хлопців з усієї України, але це фінансово важко. Тому, у моїх рожевих мріях, щоб "Ветерано сервіс" розрісся по всій Україні і щоб в кожному великому місті були люди, які приводитимуть хлопців на ярмарки, об’єднуватимуть їх, розповідатимуть", - каже Лариса.

До того ж, ветерани із власними справами відкриті для інших, їхні клієнти не ветерани і не волонтери. У Діми Крикуна (засновник "Кіборг масажу"), наприклад, клієнтура повністю змінилася. Спочатку до нього приходили ветерани, дружини ветеранів, зараз ходять люди недотичні до війни і це дало йому змогу розвиватися. Це доказ, що власна справа являється реабілітацією. Спочатку вони починають зі своєю купкою працювати, а потім змінюються клієнти і доводиться розширятися на цілком різнобарвну і незалежну аудиторію.

"Можу зв’язати хлопців між собою.

Тому в кого є проблеми, допоможуть"

Коли Лариса Микитьон вигадала і створила сайт Veterano service, багато хто вже займався власним бізнесом. Вона не має статистики, хто коли почав займатися тим чи іншим. Проте, Лариса знає, що протягом минулого року закрилося 12% бізнесу. Вона стверджує, що це виключно через те, що неправильно був розрахований бізнес-план, або через те, що в складні моменти щось було не прораховано.

"Хочеться всім донести, що прописати потрібно будь-яку круту ідею. І до прорахованих коштів потрібно додати ще стільки ж і подумати, чи протягнеш. Закриття – це теж досвід, але воно часом вводить в ступор і психологічно впливає. Хотілося б цього уникнути. Але тим класна платформа, що вона існує, що я можу зв’язати хлопців між собою і тому, в кого є проблеми, йому допоможуть", - переконана Микитьон.



Фото: Лариса Микитьон

Хлопці між собою охоче діляться досвідом. І не лише позитивним. Наприклад, навіть мені в інтерв’ю колись Володимир Шевченко (один із власників "Veterano coffee") розповідав про свої факапи і досвід, винесений з цього.



Фото: Лариса Микитьон

"Я навіть на форумах почала розказувати, що всі молодці, хто прийшов, слухає, прагне чогось, але варто подумати, можливо не всі ви є бізнесменами. Думайте перед тим, як почати – це гроші, сили. Багато хто надихається власною справою, але варто почати з самозайнятості, працювати на себе, забезпечувати себе. Партнерські стосунки – тут теж треба обережно, навіть якщо починаєш справу з побратимом. Ситуація змінюється, обстановка. Це в нашому менталітеті – якщо підписується договір, значить, хтось когось вже хоче обдурити. Але це нормальна практика партнерських стосунків", - наголошує Лариса.

Серед тих, хто є на сайті Veterano service багато таких, які займаються самозайнятістю. Адже найбільшою мотивацією для ветерана започаткувати власний бізнес: є бажання ні від кого не залежати, працювати на себе і заробляти.

Лариса розповідає на прикладі таких хлопців. На сайті є інформація про одно з ветеранів, який займається рихтовкою дисків. Він працює сам на себе, утримує сім’ю. А разом з тим, він спокійний, його дружина спокійна, він займається справою, не нервує через роботу.

Є історія про Олександра Странніка, якому сказали, що він не встане з ліжка, не ходитиме і рука не працюватиме. А він розробив свою руку завдяки швейній машинці. Він шиє прапори. Починав строчити скатертини, серветки, а зараз його прапори в Канаді, Японії, їздять по олімпіадам. Крім того, він ще й волонтерить.

Ще один приклад - Андрій Живущий, який виготовляє фігурки в бісері. Окрім зайняття це ще й медитація. Андрій сам мені колись розповідав, що кропітка робота, яка вимагає посидючості, довзоляє йому боротися з негативом.

"Пан Кокос" починався з того, що його дружина виставила його в гараж зробити іграшку для дитини, бо в нього дах їхав. Тепер його іграшки користуються шаленою популярністю серед дітей, він постійно вдосконалюється, шукає нові форми і техніки.

Так, це не бізнес, але хлопці спокійні та зайняті.

"Veterano service – це не про бізнес, це про: "роби щось, і тобі стане краще". Їм немає коли пити, страждати, думати про "зради". В них є завдання, а коли воно для себе, то сприймається все гостріше. Якщо бізнес помре, то не дядя і тьотя, не Порошенко з Путіним винні, а сам десь налажав, тому вони і намагаються все робити як треба. Вони настільки прискіпливо ставляться до якості свого продукту, слідкують за коментарями і зауваженнями. Це дуже круто, коли їм дають відгук. До них дуже багато уваги, бо вони ветерани", - наголошує Лариса.



Фото: Лариса Микитьон

Вона може довго розповідати про свій проект і зізнається, що дуже щаслива коли між ветеранами відбувається співпраця, коли з’являються нові напрямки у роботі, коли хлопці досягають мети і з'являються нові – з новими ідеями, баченнями. Жінка переконана, що навіть якщо кілька ветеранів створюють одинаковий бізнес-проект – вони один одному не конкуренти, а партнери.

Лариса мріє про школу менторства, де більш досвідченні ділитимуться своїм досвідом. Таким чином, вони підтримують одне одного.

"Вони готові допомагати, вчити одне одного. Я їх знайомлю, з різних міст, різних областей, зі схожою діяльністю. Фермерів між собою, власників кав’ярень, ресторанів, сервісних центрів", - говорить вона.

Проект Лариси Микитьон Veterano service має на меті допомогу початківцям бізнесменам, які пройшли війну. Але й сам проект потребує певної фінансової підтримки. Адже він розвивається разом із тим як розвиваються герої на його сторінках. Лариса мріє вдосконалити свій сайт, додати відео і фотографії, публікувати більше цікавої і корисної інформації про ветеранів-бізнесменів і для них. І можливо, з’явиться хтось, хто зацікавлений підтримати такий проект як Veterano service.