Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди

Кілька років тому Арсен Аваков повідомив про арешт 2,6 млрд грн на рахунках банку Олександра Януковича. Як з'ясували журналісти, ці гроші з банку вже зникли

У 2015 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про арешт 2,6 млрд грн на рахунках банку ВБР, який належав Олександру Януковичу.Тоді в МВС заявили, що кошти бул и зароблені злочинним шляхом і належали Януковичу-молодшому та підконтрольним йому особам. Не відрікаються від цих слів у відомстві й зараз. Проте, ці гроші з банку Януковича вже зникли.

Успішні донецькі банкіри

У 2009 році сім'я Януковича заснувала Всеукраїнський банк розвитку, який очолила мати колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова Валентина Арбузова.

Стагнація банківського сектору не завадила Олександру Януковичу за кілька років стати власником одного з найуспішніших банків. Його активи щороку росли на сотні відсотків. Банк отримував хороших корпоративних клієнтів з державного сектору.

Проте після Революції гідності з банківським бізнесом довелось прощатися: у 2014 році в банк було введено тимчасову адміністрацію. Підставою стали персональні санкції ЄС щодо головного акціонера ВБР.

Згодом Аваков зробив заяву, що кошти на рахунках банку арештовано, а самі доходи були злочинними.

За даними голови МВС, сума арештованих коштів становила 2,6 млрд грн. Арештовано було рахунки як фізичних так і ряду юридичних осіб, які були розміщені в банку. В Олександра Януковича причетність до цих коштів завжди відкидали. Мовляв, серед клієнтів банку не було пов'язаних з власником ВБР осіб.

Виключення — кошти в банку, які належали безпосередньо компаніям з МАКО холдингу, якою володів Янукович-молодший.

Невідомо, наскільки далеко просунулося слідство в розкритті злочинних схем Януковича, і чи знайшли вони слід корупційних коштів на інших рахунках, крім МАКО, але розголосу ця справа знову набула у 2017 році.

Тоді суди почали знімати арешти з рахунків у банку ВБР, через що частина коштів була переведена в інші банки.

Наприклад, понад 300 млн грн опинилися у Міжнародному інвестиційному банку, що належить Петру Порошенку. У ЗМІ також фігурувала інформація, що кошти з рахунків ВБР опинились у банках "Альфа", та "Глобус", проте суми були значно меншими.

В ГПУ тоді заявили, що завдяки сумлінним працівникам банку, які попередили про такі операції, кошти в рамках кримінального провадження арештовані повторно.

Гроші люблять тишу

Наступного разу працівники комерційних банків виявилися уже не такими сумлінними і в ГПУ про зняття арештів вони повідомляти не стали.

Так, близько двох тижнів тому журналісти "Української правди" натрапили на два рішення Печерського суду, якими знову були зняті арешти з рахунків компаній у Всеукраїнському банку розвитку. Йдеться саме про компанії, які, за версією слідства, були використані для легалізації корупційних коштів Януковича.

Одразу після публікації рішень у ЗМІ суд виступив з офіційною заявою.

"Повідомляємо, що в жодних документах, наданих до суду органом досудового розслідування, зазначене прізвище (Олександра Януковича. — ЕП) не вказувалось", — зазначили в Печерському районному суді.

УП звернулися за коментарем до Генпрокуратури, але там порадили спілкуватися з Нацполіцією, оскільки цією справою займалася вона.

Журналісти звернулися так само до Нацполіції з проханням пояснити, які суми були заарештовані, чи буде слідство просити про їх повторний арешт, на якому етапі перебуває слідство, і чи планується взагалі оголошення підозр.

Після цього в Нацполіції вийшли з публічною заявою, яка лише частково прояснила ситуацію, але більшість питань залишились без відповідей. Разом з тим, правоохоронці запевняють, що рахунки, з яких був знятий арешт, пов'язані з Януковичем-молодшим.

"У цьому банку були рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності. На цих рахунках зберігалися значні суми, походження яких нічим не було підтверджене. Тому у слідчих є аргументовані підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з Януковичем", — заявив УП речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він відзначив, що йдеться про сім компаній: ТОВ "Араніт К", "Квардіс Н", "Тіпікон А", "Вектор-перспектива",

"Компанія з управління активами "ВБР-інвест", "Ді соуз" та "Лайтрум". Більше того, в поліції сказали, що слідчий кілька разів звертався до Генпрокуратури з клопотанням про накладення арешту, але марно.

Днями в ГПУ заявили, що про рішення Печерського суду стало відомо лише у квітні 2018 року — після надходження цієї ухвали до ГСУ Нацполіції. Тобто, через місяць. "До Генеральної прокуратури України вказана ухвала взагалі не надходила", — наголошується у повідомленні відомства.

Також у Луценка повідомили, що з метою перевірки стану розслідування у зазначеному кримінальному провадженні головне слідче управління Національної поліції призначило службове розслідування.

Як грошей не стало

Поки суди та слідчі органи шукають винних у знятті арештів з рахунків, які вважалися рахунками Януковича-молодшого, ЕП вирішила дізнатися, чи залишилися ці кошти на рахунках у ВБР. Для цього редакція направила запит у Фонд гарантування вкладів.

Суму арештованих коштів на рахунках у банку в рамках кримінального провадження у фонді називати відмовилися.

Проте непублічно один із співрозмовників в НБУ повідомив ЕП, що грошей, які раніше вважали пов'язаними з Януковичем молодшим, на рахунках ВБР вже не залишилось. "Коли суди зняли арешти з рахунків компаній, кошти було переведено до інших банків", — заявив банкір.

Виняток — 559 млн грн, які знаходяться у 9-й черзі акцептованих вимог кредиторів.

Нагадаємо, після віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації банку, формується реєстр акцептованих вимог кредиторів, вимоги яких задовольняються по мірі реалізації банком активів.

До перших черг відносяться зарплати робітникам банку, гроші Фонду гарантування вкладів, вкладників-фізосіб, Нацбанку та інших.

Якщо юридична особа мала кошти на рахунку банку, вона потрапляє до списку як акцептований кредитор до 7-ї черги, а кошти пов'язаних з банком осіб — до 9-ї черги.

Тобто, 559 млн грн — це кошти, які прямо належать Олександру Януковичу та компаніям з холдингу МАКО. Але ці кошти існують лише "на папері", оскільки активів банку не вистачить для задоволення вимог 9-ї черги.

Переважна більшість коштів, що була заарештована була віднесена до 7-ї черги акцептованих вимог кредиторів. Слідчі досі не довели пов'язаність цих коштів з акціонером банку.

За даними джерел ЕП, активів банку вистачить на покриття 80% вимог сьомої черги. Зараз виплачено близько 70% із 4,9 млрд грн.

Отже про кошти у розмірі в 559 млн грн, що знаходяться в 9-тій черзі вимог кредиторів, які дійсно належать компаніям Януковича, можна забути.

Тож виходить, що коштів на рахунках ВБР вже немає. Мільярди, що раніше вважались пов'язаними з молодшим Януковичем, виплатили компаніям із 7-ої черги, а потім вони були переведені до інших банків.

Отже, ніяких 2,6 млрд грн, про які заявляв Аваков кілька років тому, на рахунках ВБР вже нема. Проблема, в тому, що за ці роки органи слідства не змогли довести пов'язаність цих коштів з молодшим Януковичем. У результаті з банку зникло близько 2 млрд грн, які, як запевняли правоохоронці, могли належати Януковичу.

Джерело: Олександр Мойсеєнко / Економічна правда