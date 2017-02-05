14 осіб затримали в Одесі під час вшанування жертв трагедії 2 травня

Посилені заходи безпеки в місті триватимуть до 17 травня

В Одесі під час заходів з вшанування жертв 2 травня 2014-го року за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримали 14 людей.

Про це на брифінгу в Одесі повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, пише УНІАН.

Він зазначив, що ці затримання проводилися впродовж дня.

Із 14 осіб двоє затримані на Соборній площі, решта – на Куликовому полі.

В одного із затриманих вилучено холодну зброю, виявлену металошукачем при спробі проходження чоловіка на Куликове поле. Стосовно 4 осіб складено адміністративні протоколи.

За даними Ярового, Куликове поле відвідали сьогодні близько 1,5 тис. осіб.

"В цілому правоохоронні органи впоралися з поставленим завданням із забезпечення громадської безпеки", – сказав Яровий.

Він відзначив, що посилені заходи безпеки в місті триватимуть до 17 травня.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов відзначив, що всі правоохоронні органи спрацювали добре.

"Не допущено жодних провокацій, все пройшло мирно і спокійно", – сказав Степанов.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, правоохоронці працювали на випередження будь-яких правопорушень в Одесі. За його словами, поліцейські виявили, зокрема, два факти незаконного обігу наркотичних речовин, а на територію Куликового поля чоловік намагався пронести мачете.

"Всі ці факти зареєстровані в Журналі єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень", – сказав Головін.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі були посилені заходи безпеки у зв'язку з проведенням у місті заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня 2014 року.