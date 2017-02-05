14 осіб затримали в Одесі під час вшанування жертв трагедії 2 травня
Про це на брифінгу в Одесі повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, пише УНІАН.
Він зазначив, що ці затримання проводилися впродовж дня.
Із 14 осіб двоє затримані на Соборній площі, решта – на Куликовому полі.
В одного із затриманих вилучено холодну зброю, виявлену металошукачем при спробі проходження чоловіка на Куликове поле. Стосовно 4 осіб складено адміністративні протоколи.
За даними Ярового, Куликове поле відвідали сьогодні близько 1,5 тис. осіб.
"В цілому правоохоронні органи впоралися з поставленим завданням із забезпечення громадської безпеки", – сказав Яровий.
Він відзначив, що посилені заходи безпеки в місті триватимуть до 17 травня.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов відзначив, що всі правоохоронні органи спрацювали добре.
"Не допущено жодних провокацій, все пройшло мирно і спокійно", – сказав Степанов.
Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, правоохоронці працювали на випередження будь-яких правопорушень в Одесі. За його словами, поліцейські виявили, зокрема, два факти незаконного обігу наркотичних речовин, а на територію Куликового поля чоловік намагався пронести мачете.
"Всі ці факти зареєстровані в Журналі єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень", – сказав Головін.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі були посилені заходи безпеки у зв'язку з проведенням у місті заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня 2014 року.
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