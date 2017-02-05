Треті роковини трагедії 2 травня в Одесі: провокації, мінування та четверо затриманих, – ФОТО

Одесити третій рік вшановують жертв трагедії 2 травня 2014 року. В місті відбулися три мітинги, участь в яких взяли тисячі містян.

Меморіальні заходи розпочалися зранку на розі вулиць Дерибасівська та Преображенська, повідомляє BBC.

Представники патріотичних організацій вшанували пам'ять загиблих товаришів. Саме в цьому місці 2 травня 2014 року з'явилися перші жертви.



Фото: bbc.com

Масові заходи охороняли близько 3000 представників поліції. Серед них додаткові сили – тисяча бійців з Києва та Дніпра.

В'їзди в Одесу охороняють на блокпостах, на місцях масових заходів встановлені металодетектори.

Мітинг на Куликовому полі почався близько опівдня. Люди вшанували пам'ять загиблих в Будинку профспілок квітами та запустили в небо чорні кульки та голубів. Вони скандували гасла "Одеса – місто герой" та "Не забудимо, не пробачимо".



Фото: bbc.com



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua

На зібранні не обійшлося без провокацій. Люди в натовпі вступали в суперечки з тими, хто прийшов з українськими стрічками або знімав мітинг на відео.

Також над Куликовим полем літали декілька дронів, на які люди реагували емоційно – середніми пальцями та дулями. На мітинг намагалися пройти представники ВО "Свобода" та "Азову", але поліція не пустила їх.



Фото: bbc.com Поліція намагалася не допустити протистояння

Пізніше голова Нацполіції Одеської області Дмитро Головін заявив, що на місці затримано чотирьох людей. Їх доставили в райвідділок для складання протоколів.

Крім цього, за даними прес-служби СБУ, бійці затримали групу місцевих жителів, яких підозрюють в підготовці терористичних актів, диверсій і провокацій.

За день правоохоронці отримали два повідомлення про мінування площі, але вони не підтвердилися. Мітинг на Куликовому полі тривав до самого вечора.



Фото: bbc.com

Проукраїнський мітинг почався о 18:00 на Грецькій площі.

Одесити та представники патріотичних організацій зібралися на молебень із квітами та лампадками.



Фото: bbc.com

На площі також влаштували виставку фотографій із зони АТО та військових артефактів.

Після цього люди пройшли до вулиці Преображенської, де відкрили меморіальну дошку загиблому члену "Правого сектора" Ігорю Іванову.



Фото: hromadske.ua



Фото: bbc.com

Три роки тому в результаті вуличних сутичок і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб та більше 200 отримали поранення.

Розслідування трагедії триває досі.