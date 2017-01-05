Для патрулювання 2 травня в Одесу прибули спецпідрозділи з Києва та Дніпра, – ФОТО, ВІДЕО

1 травня до міста прибуло шість додаткових груп правоохоронців

Для патрулювання в Одесу прибули додаткові спецпідрозділи і тактичні групи Національної поліції України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

"Правоохоронці заступили на патрулювання території Куликова поля, залізничного вокзалу, привокзальної площі, а також ринку "Привоз". Тактичні групи патрульної поліції будуть працювати в Приморському районі", – йдеться в повідомленні МВС.



Фото: mvs.gov.ua

За словами начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігоря Бабича, 1 травня до міста прибуло 6 додаткових груп правоохоронців з Києва та Дніпра.



Фото: mvs.gov.ua



Фото: mvs.gov.ua

"Їхній обов’язок – безпека на території, недопущення провокацій, а також взаємодія з громадянами", – зазначив Бабич і закликав громадян поставитись із розуміння до посиленого режиму безпеки.

Нагадаємо, 1 травня в Одесі біля вокзалу неподалік Куликова поля знайшли вибухівку.

Повідомлялось, що охорону порядку під час заходів в Одесі 2 травня забезпечуватимуть понад 2 тис. правоохоронців. Також 2 і 10 травня працюватиме комплекс розпізнавання осіб учасників акцій.

В Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози.