24 травня слід остаточно визначити список і дату звільнення заручників, – Геращенко

Україна наполягає на тому, щоб 24 травня під час наступної зустрічі ТКГ в Мінську визначили остаточну дату звільнення заручників і остаточний список осіб, яких можливо буде звільнити.

Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в ефірі каналу "112 Україна" з Німеччини, повідомляє "Українська Правда".

"Ми наполягаємо на тому, що 24 травня під час наступної зустрічі в Мінську має бути вже поставлена крапка в цьому питанні, де хтось намагається відтягувати час, і ми маємо вийти на остаточну дату звільнення заручників і на остаточний список", – сказала вона.

За словами Геращенко, Україна також вважає, що виконання гуманітарного блоку Мінських угод значно сприятиме і переходу до політичного блоку.

"Але на сьогодні, поки щодня стріляють, поки щодня порушується режим тиші, поки є загиблі серед військових і серед цивільного населення, ключовими є безпека і гуманітарний аспект", – зазначила вона.

Крім того, Україна наполягає на тому, що СММ ОБСЄ має працювати на всій окупованій території України.

"Вона має бути допущена до неконтрольованої частини україно-російського кордону для забезпечення моніторингу виконання Мінських угод в безпековій частині", – сказала Геращенко.

Вона назвала неприпустимими факти перешкоджання роботі Місії в ОРДЛО.

Нагадаємо, 15 травня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання в Мінську.