24 травня слід остаточно визначити список і дату звільнення заручників, – Геращенко
Про це заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в ефірі каналу "112 Україна" з Німеччини, повідомляє "Українська Правда".
"Ми наполягаємо на тому, що 24 травня під час наступної зустрічі в Мінську має бути вже поставлена крапка в цьому питанні, де хтось намагається відтягувати час, і ми маємо вийти на остаточну дату звільнення заручників і на остаточний список", – сказала вона.
За словами Геращенко, Україна також вважає, що виконання гуманітарного блоку Мінських угод значно сприятиме і переходу до політичного блоку.
"Але на сьогодні, поки щодня стріляють, поки щодня порушується режим тиші, поки є загиблі серед військових і серед цивільного населення, ключовими є безпека і гуманітарний аспект", – зазначила вона.
Крім того, Україна наполягає на тому, що СММ ОБСЄ має працювати на всій окупованій території України.
"Вона має бути допущена до неконтрольованої частини україно-російського кордону для забезпечення моніторингу виконання Мінських угод в безпековій частині", – сказала Геращенко.
Вона назвала неприпустимими факти перешкоджання роботі Місії в ОРДЛО.
Нагадаємо, 15 травня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі завершила засідання в Мінську.
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