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В Уганді потонуло судно з футболістами та уболівальниками, 30 осіб загинули

Врятуватися вдалося лише 15 людям
На озері Альберт в Уганді перевернулося судно з місцевими футболістами і їх уболівальниками, в результаті чого загинули щонайменше 30 осіб.
В Уганді потонуло судно з футболістами та уболівальниками, 30 осіб загинули Фото: Twitter/Talent Ahereza

На борту перебували близько 45 осіб. У поліції повідомляють, що судно нахилилося, оскільки занадто багато пасажирів перемістилося на одну сторону, інформує BBC.

Врятуватися вдалося лише 15 людям.

За повідомленням поліції, судно було переповнене. Більшість пасажирів в ньому були в нетверезому стані. Вони прямували на матч з нагоди Різдва.

Нагадаємо, що у Колумбії розбився бразильський футбольний літак команди "Шапекоенсе", на борту якого перебувало 72 пасажира і дев'ять членів екіпажу.

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27 12 2016 08:40
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