НОВИНИНа озері Альберт в Уганді перевернулося судно з місцевими футболістами і їх уболівальниками, в результаті чого загинули щонайменше 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Уганді потонуло судно з футболістами та уболівальниками, 30 осіб загинули
Врятуватися вдалося лише 15 людям
Фото: Twitter/Talent Ahereza
На борту перебували близько 45 осіб. У поліції повідомляють, що судно нахилилося, оскільки занадто багато пасажирів перемістилося на одну сторону, інформує BBC.
Врятуватися вдалося лише 15 людям.
За повідомленням поліції, судно було переповнене. Більшість пасажирів в ньому були в нетверезому стані. Вони прямували на матч з нагоди Різдва.
Нагадаємо, що у Колумбії розбився бразильський футбольний літак команди "Шапекоенсе", на борту якого перебувало 72 пасажира і дев'ять членів екіпажу.
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