В Уганді потонуло судно з футболістами та уболівальниками, 30 осіб загинули

На озері Альберт в Уганді перевернулося судно з місцевими футболістами і їх уболівальниками, в результаті чого загинули щонайменше 30 осіб.

На борту перебували близько 45 осіб. У поліції повідомляють, що судно нахилилося, оскільки занадто багато пасажирів перемістилося на одну сторону, інформує BBC.

Врятуватися вдалося лише 15 людям.

За повідомленням поліції, судно було переповнене. Більшість пасажирів в ньому були в нетверезому стані. Вони прямували на матч з нагоди Різдва.

Нагадаємо, що у Колумбії розбився бразильський футбольний літак команди "Шапекоенсе", на борту якого перебувало 72 пасажира і дев'ять членів екіпажу.