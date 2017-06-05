35 людей загинули внаслідок аварії шкільного автобуса в Танзанії Загиблим дітям було 12-13 років

У Танзанії, в області Аруша, шкільний автобус потрапив в аварію, через що загинули 35 осіб.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію. Внаслідок трагедії 32 школярі, два вчителі і водій автобуса загинули при його падінні в яр. Аварія сталася, коли автобус спускався по крутому пагорбу в дощову погоду. Загиблим дітям було 12-13 років.

Фото: reuters.com Поліція почала розслідування, щоб визначити, чи була причиною аварії механічна несправність автобуса або помилка водія. Президент Танзанії Джон Магуфулі зробив заяву, в якій назвав подію "національною трагедією". Нагадаємо, щонайменше 20 дітей загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на півночі від столиці ПАР Преторії.

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