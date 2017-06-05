CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Танзанії, в області Аруша, шкільний автобус потрапив в аварію, через що загинули 35 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
35 людей загинули внаслідок аварії шкільного автобуса в Танзанії
Загиблим дітям було 12-13 років
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
Внаслідок трагедії 32 школярі, два вчителі і водій автобуса загинули при його падінні в яр.
Аварія сталася, коли автобус спускався по крутому пагорбу в дощову погоду.
Загиблим дітям було 12-13 років.
Фото: reuters.com
Поліція почала розслідування, щоб визначити, чи була причиною аварії механічна несправність автобуса або помилка водія.
Президент Танзанії Джон Магуфулі зробив заяву, в якій назвав подію "національною трагедією".
Нагадаємо, щонайменше 20 дітей загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на півночі від столиці ПАР Преторії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 05 2017 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків