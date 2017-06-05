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35 людей загинули внаслідок аварії шкільного автобуса в Танзанії

Загиблим дітям було 12-13 років
У Танзанії, в області Аруша, шкільний автобус потрапив в аварію, через що загинули 35 осіб.
35 людей загинули внаслідок аварії шкільного автобуса в Танзанії Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Внаслідок трагедії 32 школярі, два вчителі і водій автобуса загинули при його падінні в яр.

Аварія сталася, коли автобус спускався по крутому пагорбу в дощову погоду.

Загиблим дітям було 12-13 років.


Фото: reuters.com

Поліція почала розслідування, щоб визначити, чи була причиною аварії механічна несправність автобуса або помилка водія.

Президент Танзанії Джон Магуфулі зробив заяву, в якій назвав подію "національною трагедією".

Нагадаємо, щонайменше 20 дітей загинули в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на півночі від столиці ПАР Преторії.

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06 05 2017 22:20
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