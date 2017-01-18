БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ 2016 році завдяки міжнародним закупівлям вакцин вдалося заощадити 3 мільйони доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
$3 млн. заощадила Україна на закупівлі вакцини за кордоном, - Супрун
Кошти, які не були використані, повертаються до державного бюджету
Фото: 112.ua
"У 2016 році ми заощадили 3 мільйони доларів на закупівлю вакцин і ми змогли закупити більше вакцин, ніж ми припускали", - повідомила в. о. голови МОЗ Уляна Супрун під час прес-конференції.
За словами Супрун, з цієї причини сьогодні в Україні існує запас вакцин. "Всі передбачені на закупівлю ліків кошти, які не були використані, повертаються до державного бюджету", - додала вона.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я закуповуватиме українські вакцини, якщо таке виробництво буде організовано, але у відомстві сумніваються в його налагодженні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 01 2017 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles
влажность:
давление:
ветер: