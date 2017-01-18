$3 млн. заощадила Україна на закупівлі вакцини за кордоном, - Супрун

Кошти, які не були використані, повертаються до державного бюджету

У 2016 році завдяки міжнародним закупівлям вакцин вдалося заощадити 3 мільйони доларів.

"У 2016 році ми заощадили 3 мільйони доларів на закупівлю вакцин і ми змогли закупити більше вакцин, ніж ми припускали", - повідомила в. о. голови МОЗ Уляна Супрун під час прес-конференції.