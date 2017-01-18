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$3 млн. заощадила Україна на закупівлі вакцини за кордоном, - Супрун

Кошти, які не були використані, повертаються до державного бюджету
У 2016 році завдяки міжнародним закупівлям вакцин вдалося заощадити 3 мільйони доларів.
$3 млн. заощадила Україна на закупівлі вакцини за кордоном, - Супрун Фото: 112.ua

"У 2016 році ми заощадили 3 мільйони доларів на закупівлю вакцин і ми змогли закупити більше вакцин, ніж ми припускали", - повідомила в. о. голови МОЗ Уляна Супрун  під час прес-конференції.

За словами Супрун, з цієї причини сьогодні в Україні існує запас вакцин. "Всі передбачені на закупівлю ліків кошти, які не були використані, повертаються до державного бюджету", - додала вона.
 
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я закуповуватиме українські вакцини, якщо таке виробництво буде організовано, але у відомстві сумніваються в його налагодженні.
 
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18 01 2017 15:48
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