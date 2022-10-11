CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГоловнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів про сумарні успіхи українських військ на Херсонщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
41 населений пункт на Херсонщині відвоювали ЗСУ за час наступу – Залужний
Фото: УНН
Про це Залужний повідомив у Telegram.
Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня ЗСУ просунулись вглиб на 36,5 км. Загальна площа відвойованої території – до 1 381 кв. км. Взято під контроль 41 населений пункт.
За минулу добу, 9 листопада, на напрямку Петропавлівка – Новорайськ підрозділи ЗСУ просунулись на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів і звільнили до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське – Херсон українські війська просунулись на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів. Звільнено 157 кв. км.
9 листопада міністр оборони рф шойгу наказав російській армії залишити Херсон та правий берег Херсонської області – росіяни "відходять" на лівий берег Дніпра за пропозицією суровікіна та згодою шойгу. Перед відступом окупанти підірвали пʼять основних мостів.
Генштаб ЗСУ наразі не підтверджує і не спростовує виведення військ рф з області.
10 листопада бійці 131 окремого розвідувального батальйону повідомили про звільнення міста Снігурівка на Миколаївщині. Це був найбільший окупований населений пункт в області.
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10 11 2022 14:06 МЕДІА
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